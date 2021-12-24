منظمة الصحة: اكتشاف أوميكرون في 110 دول
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الإصابات بمتحور "أوميكرون" تم تسجيلها حتى الآن في 110 دول، وأكدت أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من "دلتا"، ولكنها قد تكون أقل حدة.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن بيان للمنظمة، القول: إن المعطيات تشير إلى أن "أوميكرون" ينتشر أسرع بكثير من سلالة "دلتا"، وقد يكون أقل حدة.
وأضاف البيان: إنه لا يُعرف بعد إلى أي مدى تساهم اللقاحات أو الإصابات السابقة بفيروس كورونا في تفادي خطورة الإصابة بمتحور "أوميكرون".
وفي وقت سابق وصفت منظمة الصحة العالمية متحور "أوميكرون" بأنه متحوّر مثير للقلق، استنادا إلى أدلة بأنه يحتوي على عدة طفرات قد تؤثر على سلوك الفيروس.
ولا تزال هناك شكوك بخصوص "أوميكرون"، وثمة الكثير من الأبحاث الجارية بشأنه حاليا لتقييم مدى سرعة انتقاله، وشدته، وخطر تكرار الإصابة بالمرض.
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