شروط تمويل نفاذ للعاطلين 1443 بنك التنمية الاجتماعية ، حيث يحرص بنك التنمية الاجتماعية دائماً علي تقديم خدمات تهم المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية خاصة أنها تقوم باستهداف المواطنين ذات الدخل المحدود والذين يريدون زيادة دخلهم الشهري عن المعتاد محاولة منهم في تحسين ظروفهم في المعيشة وهذا ما يوفره بنك التنمية الاجتماعية لهم من خلال الخِدْمَات وأشكال التمويل الكثيرة التي يقدمها لهم في مختلف المجالات خاصة للعاطلين عن العمل يكون التركيز عليهم أكثر، وفي السطور التالية سوف نعرض كافة الشروط التابعة لتمويل نفاذ للعاطلين.

شروط تمويل نفاذ للعاطلين

وضعت مجموعة من الشروط من قبل بنك التنمية الاجتماعية لبرنامج تمويل نفاذ لفئة العاطلين، وتعتبر هذه الشروط هي الضامن لوصول التمويل لمن يستحق فعلاً من المواطنين أو الأشخاص المقيمة داخل المملكة العربية السُّعُودية؛ حيث أن هذا التمويل مقدم للفئة الغير قادرة علي سد احتياجاتها أو الأشخاص الغير عاملين ويرغبون في تمويل للمساعدك في أمور الحياة، ومن شروط قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية الموضوعة ما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي هذا التمويل حاملاً للجنسية السعودية.

ان لا يكون قد سبق له الحصول على قرض آخر من بنك التنمية الاجتماعية.

وإذا كان قد حصل علي قرض من قبل أن يكون مر علي آخر قسط له عام كامل.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل ثمانية عشر عام.

وأن يكون عمره لا يزيد عن ستين عام.

لابد من مروره أولا علي الفحص الائتماني.

من المفترض أن يقوم بالحصول علي وثيقة العمل الحر.

كما لابد أن يحرص صاحب الطلب علي تحديد نوع النشاط الذي يريد مزاولته.

يجب أن يقدم ضمان قبل أن يحصل علي التمويل ويتم الموافقة عليه.

تم تحديد الحد الأقصى للتمويل وهو 60 ألف ريال سعودي ويجب ألا يزيد عن ذلك.

وفي حالة أن كان عمر المواطن لا يتجاوز 34 عام يجب ألا يتجاوز مبلغ التمويل عن 32 ألف ريال سعودي.

وتكون هذه كافة الشروط الواجب توافرها في المواطن السعودي في حالة تقديمه علي الحصول علي تمويل نفاذ، ويعتبر هذا النوع من التمويل من أهم الأنواع التي تقدمها المملكة العربية السُّعُودية للمواطنين وتحرص كل الحرص في إعطائه لمن يستحق ذلك منهم لكي تكون المساعدة في محلها الصحيح.