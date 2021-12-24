الاستعلام عن ترقيات وزارة الصحة السعودية 2022 والانتقال للدرجات الأعلى

طريقة الاستعلام عن ترقيات وزارة الصحة السعودية على حسب القرارات التي تتخذها القرارة في ترقية موظفيها، والتي يتم نقل الموظف من منصبه الحالي إلى منصب أعلى، ويدون ذلك في سجل ترقية وزارة الصحة، ويترقب الموظفين صدور نتائج محضر الترقيات الذي يتم إعداده وفق ضوابط وشروط، ويتم نشر أسماء المقبولين في الرتقية على دفعات خلال العام ووفق خطط مدروسة، يجب أن تنطبق على المترقين للحصول على الدرجة الأعلى، وقد دشنت وزارة الموارد البشرية منصة مسار التي منها يتم التقديم على الترقي، والاستعلام عن بيانات الحالة الوظيفية.

ترقيات وزارة الصحة 1443

الهدف من إقرار نظام الترقيات للعاملين والموظفين، هو منهم فرصة لتحسين من وضعهم الوظيفي والارتقاء للمناصب القيادية، ويصاحب ذلك زيادة في الرواتب بما يناسب حجم المهام الجديدة الملقاة على عاتق المترقي، ومتطلبات طبيعة عملة الجديد والدرجة التي أصبح يشغلها، ومن جانبها تحرص وزارة الصحة على الإعلان عن حركات الترقي والمحاضر التي تم عقدها عبر منصة مسار لفتح حركة ترقيات تضع ضوابط وشروط لاختيار الأنسب من المتقدمين عليها والأجدر والأحق بالترقية.

محضر الترقي الذي يتم إعداده من المسئولين المختصين، يعد الوثيقة الرسمية التي على أساسها تعقد مفاضلة الترقي بين المتقدمين من الموظفين من ينطبق عليهم الشروط التي يحددها المحضر، وفق ما نصت عليه اللوائح والقوانين، ثم تعقد المفاضلة والمطابقة لبيانات المتقدمين، كما يمكن الإطلاع على دليل ترقيات وزارة الصحة للتشغيل الذاتي من موقعها، لإرشاد وتوجيه المستهدفين، ومتابعة الموقع للحصول على اي تعليمات جديدة في هذا الشأن.

الاستعلام عن الترقيات 1443

نأتي للحديث عن خدمة مهمة جداً، وهي الاستعلام عن ترقية وزارة الصحة والتي تتم من خلال منصة مسار الإلكترونية التي تختص بخدمات الموارد البشرية، ومتابعة الكثير من الأمور التي تهم الموظفين مثل تعديل المؤهل الدراسي وبيان الحالة الوظيفية، ويمكن الاستعلام عبر الخطوات التالية: