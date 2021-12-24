دوت الخليج :- وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الوضع الراهن في لبنان بأنه محزن و"يفطر القلب"، داعيا الزعماء السياسيين لهذا البلد إلى أن يتحدوا للقيام بـ"إصلاحات جوهرية".
ورأى أن "لبنان يحتاج إلى إصلاحات عميقة، وأن يكون بلدا بلا فساد"، وطالب بتحول "حزب الله" إلى حزب سياسي مثل سواه من القوى السياسية في البلاد.
وأكد غوتيريش أن الجيش اللبناني "يحتاج إلى استثمارات ضخمة في العتاد والمعدات المتطورة"، مشددا على "ضرورة التمكن من حل المشكلات المتعلقة بكامل الخط الأزرق (عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل)، وغيرها من الحجج الصغيرة، فضلا عن عدم السماح للجماعات المتطرفة شيعية كانت أم سنية، بأن تكون بديلة للدولة".
وناشد دول الخليج أن "تكون جزءا من إنعاش لبنان"، معتبرا أن "لبنان يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يسمح بإعادة بناء الطبقة الوسطى التي جرى القضاء عليها".
المصدر: "الشرق الأوسط"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غوتيريش: إني لمحزون على لبنان وحاله تنفطر له القلوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.