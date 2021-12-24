البحرية التونسية تنقذ 28 مهاجرا غير شرعى بموقع شمال رأس الجدير

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، أن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن قارب تعرض لصعوبات بالبحر وطلبوا المساعدة، مشيرًا إلى أنهم كانوا قد أبحروا من سواحل زوارة بليبيا بنية اجتياز الحدود البحرية فى اتجاه الفضاء الأوروبى.
وأضاف البيان أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 14 و33 عامًا، مشيرًا إلى أنهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة بينها بنجلاديش وكينيا وباكستان والجزائر والمغرب وغانا.
وتوجهت بهم الوحدة إلى ميناء الصيد البحرى بـ"جرجيس"، حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطنى بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية فى شأنهم.
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