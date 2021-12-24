الجزائر تسجل 9 وفيات و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية فى بيان لها، أن إجمالى الحالات المصابة بلغ 216 ألفًا و98 حالة؛ من بينها 375 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 148 ألفًا و599 شخصًا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى للوفيات بلغ 6 آلاف و222 حالة، فيما يتواجد حاليًا 34 مريضًا فى العناية المركزة، مشيرة إلى أن 20 ولاية من أصل 58 لم تسجل أى حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 16 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 12 ولاية 10 حالات فما فوق، وأوصت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارًا، مطلع الشهر الجارى، بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب "كورونا" عبر كامل الأراضى الجزائرية.