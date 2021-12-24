مشاركة تونس فى مؤتمر الشؤون الاجتماعية العربى محور مباحثات الرئيس قيس سعيد

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الجمعة، مشاركة تونس فى مؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية العربى الذى انعقد بعاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"، وذلك خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهى بقصر قرطاج.





وقد أعلم وزير الشؤون الاجتماعية، حسبما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، رئيس الجمهورية بالمحادثات التى أجراها على هامش المؤتمر، خصوصًا استعداد المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة لدعم الاقتصاد التونسى والأخذ بيد تونس فى كافة المجالات ومن بينها الجانب المتعلق بالشؤون الاجتماعية.

كما تناول اللقاء الأوضاع الاجتماعية فى عدد من القطاعات فى تونس وضرورة إيجاد حلول لكل المشاكل التى تراكمت على مدى العقود الماضية.