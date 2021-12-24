وقد أعلم وزير الشؤون الاجتماعية، حسبما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، رئيس الجمهورية بالمحادثات التى أجراها على هامش المؤتمر، خصوصًا استعداد المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة لدعم الاقتصاد التونسى والأخذ بيد تونس فى كافة المجالات ومن بينها الجانب المتعلق بالشؤون الاجتماعية.
كما تناول اللقاء الأوضاع الاجتماعية فى عدد من القطاعات فى تونس وضرورة إيجاد حلول لكل المشاكل التى تراكمت على مدى العقود الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاركة تونس فى مؤتمر الشؤون الاجتماعية العربى محور مباحثات الرئيس قيس سعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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