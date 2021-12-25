جاء فجأة وسيرحل سريعا.. برشلونة على وشك التخلص من دي يونغ

يقترب المهاجم الهولندي لوك دي يونغ من مغادرة برشلونة، بعد نحو 6 أشهر فقط من انضمامه إلى الفريق الإسباني على سبيل الإعارة من إشبيلية.

فقد كشفت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية أن دي يونغ خارج حسابات المدير الفني للفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز، علما أنه لعب 8 دقائق فقط منذ تولى المدرب الإسباني مهامه.

وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ31 عاما على وشك الانضمام إلى قادش الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولا يتبقى من الصفقة سوى موافقة اللاعب على الانتقال إلى قادش، واللعب تحت إمرة المدير الفني ألفار سيرفيرا الذي طالما تمنى ضمه.

وانتقل دي يونغ (38مباراة دولية و8 أهداف) إلى برشلونة معارا بشكل مفاجئ خلال الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن من ترك بصمة في فترة صعبة بالنسبة للفريق.

وكان تقرير سابق لصحيفة "ماركا"، أشار إلى أن دي يونغ على رأس قائمة "الراحلين" عن برشلونة، إلى جانب صامويل أومتيتي وفيليب كوتينيو وسيرجينو ديست ويوسف دمير.