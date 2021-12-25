رئيس موريتانيا يعين قائد القوات الجوية مديرا عاما للتجمع العام لأمن الطرق

جدة - نرمين السيد - وكان اللواء طيار محمد ولد لحريطانى، يشغل منصب قائد أركان القوات الجوية خلفا للفريق حبيب الله أحمد الذى عين نائبا لقائد الأركان. وعلى صعيد متصل، عين الرئيس الغزوانى اللواء الشيخ جالو قائدا مساعدا لقوات الدرك الذى يحل محل اللواء محمد فال ولد معييف، الذى استفاد من حقه فى التقاعد.

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