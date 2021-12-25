رابط اسعار حجز شراء تذاكر مباراة النصر والحزم الاحد القادمة 26 ديسمبر 2021 بالدوري السعودي

اسعار تذاكر النصر والحزم تعرف على كيفية شراء تذاكر مباراة النصر والحزم في الجولة 14 من دوري الأمير محمد

بن سلمان للمحترفين، وكذلك التكاليف، في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، يستضيف ملعب مرسول

بارك مباراة مهمة وتنافسية بين النصر والحزم، ويدخل الدولي المباراة بروح كبيرة، بعد فوزه بالاتفاق في كأس الملك

والتقدم إلى ربع النهائي، وكذلك فوزه على الهلال في ديربي الرياض بهدفين دون رد، وسيعمل جاهدا على الفوز باللقب

المباراة من أجل مواصلة صعودهم إلى القمة، من ناحية أخرى، فإن الحزم في وضع مؤسف هذا الموسم، حيث يحتل

المركز الأخير في الجدول، وسيبحث عن نتيجة إيجابية ضد النصر تساعده على تجنب الهبوط.

وتتراوح تكلفة مباراة النصر والحزم بين 40 و 7000 ريال حسب نوع التذكرة والمقعد. اقراء ايضا:- “Ittihad Club” رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق الاحد 26 ديسمبر 2021 بالدوري السعودي عبر “makani” منصة مكأني الفئة السعر A (عوائل النصر) 60 ريال B (عوائل النصر) 40 ريالًا C (أفراد النصر) 40 ريالًا D (أفراد النصر) 45 ريالًا E (أفراد النصر) 40 ريالًا F (أفراد النصر) 60 ريالًا G (أفراد النصر) 75 ريالًا H (أفراد النصر) 65 ريالًا I (أفراد النصر) 40 ريالًا K (أفراد الحزم) 40 ريالًا L (افراد الحزم) 50 ريالًا GALLERY LOUNGE SOUTH عوائل فقط 500 ريالًا GALLERY LOUNGE + عوائل فقط 550 ريال GALLERY LOUNGE NORTH عوائل فقط 500 ريالًا SPORT LOUNGE SOUTH 500 ريال PLATINUM LOUNGE 850 ريال SPORT LOUNGE NORTH 500 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 1150 ريال THE TERRACE 7,000 ريال

رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة النصر والحزمما هي شروط حضور مباراتي حزم وانتصار؟

يجب أن تستوفي المؤهلات التالية من أجل حضور مباراة النصر والحزم:

عند شراء التذكرة أو إصدارها أو استخدامها أو محاولة استخدامها، يلتزم حامل التذكرة بهذه الشروط والأحكام.

عند بوابات الدخول، يجب تفعيل تطبيق توكلنا.

يُسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا ويبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر،

وكذلك أي شخص يستوفي المعايير في تطبيق توكلنا بالدخول.

وكذلك أي شخص يستوفي المعايير في تطبيق توكلنا بالدخول. يمكن لأفراد نفس العائلة الجلوس معًا، ولكن يجب أن يكون هناك مساحة كافية بينهم وبين باقي الأشخاص لضمان

توفر مقعد واحد فقط.

توفر مقعد واحد فقط. التزم بالتباعد الاجتماعي، ولا تجلس في المقاعد التي ليس من المفترض أن تجلس فيها، وارتدِ قناعًا طوال الوقت

الذي تقضيه في الملعب.

الذي تقضيه في الملعب. لا يمكن استرداد قيمة التذكرة أو استبدالها بعد الشراء، وللمنظم فقط الحق في إعادة بيع التذكرة أو تحويلها إلى

طرف ثالث من أجل الربح. تمت إزالته، ويحتفظ المنظم بالحق في إلغاء أي تذكرة تم الترويج لها بهدف إعادة بيعها

من أجل الربح أو الميزة التجارية.

متى تقام مباريات الانتصار وحزم؟

تقام مباراة الفوز على الحزم على ملعب مرسول بارك يوم الأحد 26 ديسمبر 2021، الساعة 17:50 بتوقيت مكة

المكرمة، 16:50 بتوقيت القاهرة، ستصدر صافرة البداية.

ما هي طريقتك المفضلة لمشاهدة مباراة النصر والاتفاق؟

إذا لم تحصل على تذكرة، فستحتاج إلى وسيلة لمشاهدة المباراة في المنزل أو في أي مكان آخر إذا لم تستلم تذكرة، يمكنك

مشاهدة مباراة النصر مقابل الاتفاق على الإنترنت مجانًا باستخدام تقنية SD عبر شاهد، وإذا قمت بالاشتراك في باقة

Shahid VIP، فيمكنك أيضًا المشاهدة بدقة عالية، كما يتم بث المباريات مجانًا على قنوات SSC بتقنية SD، ومقابل

رسوم بتقنية HD.

وتبث المباراة عبر شاشة وقنوات السعودية الرياضية SSC بجودة SD مجانًا، او بجودة HD حصريأ.