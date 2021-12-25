اعلان موعد الاستعلام عن الدعم السكني إيداع صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 1443

موعد إيداع صرف الدعم السكني أعلنت وزارة الإسكان السعودية، موعد نزول الدعم الإسكاني لشهر ديسمبر 2021، الموافق جمادى الأولى 1443، ونشر صندوق التنمية العقارية أهم معايير الأهلية لتلقي هذا الدعم لمدة شهرين. من أهم الجهود التي يدعمها الصندوق السعودي للتطوير العقاري بشكل كامل في إطار برامج التمويل، السعي إلى تلبية جميع اهتمامات سكان المملكة في الحصول على سكن لائق.

موعد إيداع صرف الدعم السكني

دعم الإسكان من أهم البرامج التي يشرف عليها صندوق التنمية العقارية، حيث تم اعتماده في المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم المالي للمستفيدين منه من المواطنين السعوديين المستوفين لجميع الشروط والضوابط من أجل الحصول على دعم شهري يقدر ب 670 مليون ريال سعودي بهدف تمكين جميع الأسر السعودية من الحصول على سكن خاص بهم.

كما أكدت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أن موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر ديسمبر سيكون يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1443 ه الموافق لليوم السادس والعشرين من الشهر الجاري ، وذلك لكون هذا اليوم يتزامن مع عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، وتم تقديم موعد نزول الدعم الإسكاني لشهر ديسمبر 2021 ويجب استكمال العديد من الشروط من أجل الحصول على الدعم الشهري. والتي سنناقشها في الفقرات التالية من هذا النص.

موعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر 1443

وتأخر إيداع الدعم السكني لجميع المستفيدين في المملكة العربية السعودية بعد صندوق التنمية العقارية. إن شاء الله سيتم صرف دعم الإسكان 1443 هذا الشهر ديسمبر المقبل الأحد. وسيستمر إيداع دعم الإسكان حتى اليوم السادس لخصم القسط العقاري، بحسب ما يتم تداوله على شبكة تويتر العالمية. سنبقيك على اطلاع دائم بأي تغييرات تطرأ على تاريخ إصدار الدعم.

شروط الحصول على الدعم السكني 1443

يشعر العديد من مواطني المملكة العربية السعودية الذين يستوفون معايير الحصول على دعم الإسكان 1443 بالفضول بشأن موعد إصدار دعم الإسكان لشهر ديسمبر، حيث شهد محرك بحث Google ومنصات التواصل الاجتماعي ارتفاعًا في عمليات البحث عن موعد صرف دعم الإسكان 1443 لهذا الشهر كانون الأول كما أوضح صندوق التنمية الضوابط والشروط العقارية التي تمكن المستفيد من الحصول على الدعم، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الأول.

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يجب أن يكون أي شخص يرغب في الحصول على المساعدة الإسكانية سعودي الجنسية ومقيم دائم على أرض سعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم 25 عامًا أو أكبر.

عدم قدرة مقدم الطلب على اقتناء عقار من أجل بناء منزل لعدم امتلاك أي فرد من أفراد عائلته منزلًا.

ليس لديه منزل خاص به وغير مؤهل للحصول على أي مساعدة مالية.

إن يكون المستفيد مسجلا في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

هناك ما لا يقل عن خمسة أفراد من الأسرة.

مطلوب بوابة سكني لإنشاء حساب على منصة جود الإسكان.

يجب تقديم بيان شامل لمبلغ راتب المستفيد.

رابط الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني

يمكن لكل مستفيد من برنامج الدعم الإسكاني في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني عن طريق الاتصال بالخط الساخن لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهو 199090، أو من خلال زيارة موقع سكني الرسمي ومتابعة الرابط الخطوات الموضحة أدناه: