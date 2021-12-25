نزول راتب التأهيل الشامل hrsd.gov.sa لشهر ديسمبر 2021 والذي يتم تحديده من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئة المعاقين والايتام المندرجين تحت منظومة التأهيل الشامل والتي تقوم الوزارة باستقبال طلباتهم بشكل مستمر على رابط التسجيل الرسمي الخاص بهم مع دراسة الأهلية والاستحقاق بشكل جيد وأيضا دراسة السجلات الطبية والتعرف على مدى الإعاقة والحاجة إلى رواتب تلك الفئة من الضمان المقدم من المملكة لتلك الفئة المحتاجة.

نزول راتب التأهيل الشامل hrsd.gov.sa الاستعلام عن راتب (معوق – يتيم ) رواتب ديسمبر 2021

يبحث المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت تصنيف التأهيل الشامل عن موعد صرف الراتب الشهري، والذي تقره الوزارة مع اقتراب نهاية الشهر الميلادي، ويتم تحديد الموعد شهريا حسب أيام العطلات أو عدم وجود عطلة، وذلك تيسيرا على المشمولين والمندرجين تحت تلك الفئة للتعرف على مواعيد الصرف والذين يتقدموا بدورهم إلى البنوك التي يقوموا بالصرف الشهري منها واستلام المبالغ النقدية المخصصة لهم.

هل قامت فئة التأهيل الشامل بتحديث بياناتها الشهر الماضي؟

سؤال يتوارد إلى أذهان مشمولي التأهيل بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العشرين من نوفمبر 2021 عن ضرورة الدخول وتحديث مستفيدي الضمان الاجتماعي لبياناتهم القديمة وإلا يتم إيقاف الرواتب عنهم، كما استقبلت الوزارة التسجيلات الجديدة، وتساءل الشمولين بالتأهيل عن كيفية ادراجهم تحت تحديث البيانات مع مشمولي الضمان الاجتماعي، وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن المؤهلين بالتأهيل الشامل ليسوا مدرجين تحت تحديث البيانات الخاصة بهم في هذا الوقت، حيث يتم إدراجهم بنظام خاص وطريقة خاصة لاحتساب الاستحقاق.

سلم رواتب التأهيل الشامل (حسب الحالة)موعد صرف راتب راتب الضمان في ديسمبر 2021

يتم تحديد موعد صرف راتب التأهيل في الأيام الخمسة الأخيرة من الشهور الميلادية، ويستمر الاحتساب الموعد بالتقويم الميلادي، والذي يتم في السابع والعشرين من الشهور الميلادية، ويتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم أو يومين حسب تزامن هذا الموعد من الإجازات أو العطلات الرسمية، وتم تحديد موعد الصرف في راتب ديسمبر 2021 في الأحد 26 ديسمبر 2021 الموافق 22 من جمادي الأولى 1443، ويقوم المستفيد بالتوجه في الموعد المناسب له بالاتفاق مع البنك الذي يكون فيه حسابه الذي يتم تنزيل الراتب عليه بشكل شهري.

يتم الدخول على “رابط الاستعلام عن التأهيل الرسمي“. يقوم المواطن بإدخال رقم المستفيد. يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية. يقوم بتحديد نوع الإعاقة. يتم تسجيل رقم التحقق من الاستخدام البشري “مكون من خمسة ارقام مكتوبة في صفحة الاستعلام بالاسفل”. يبدا الضغط على أيقونة “عرض”.

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كيفية الاستعلام عن راتب التأهيل الشاملكيفية التواصل مع أرقام مراكز الخدمة