كورونا فى المكسيك.. 3520 إصابة جديدة و162 وفاة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة بارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 162 حالة، مقارنة مع 198 فى بيانات الأربعاء و149 الخميس، لتصل إلى مستوى 298670 حالة.
وذكرت الوزارة أنها رصدت 3520 إصابة جديدة بالمرض مقارنة مع 3319 فى إحصائية الأربعاء و3363 الخميس، لتبلغ حصيلة الحالات مستوى 3947284.
وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا المرض.
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