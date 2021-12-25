إيداع سكني sakani.housing.sa الذي يقوم الصندوق العقاري السعودي بتخصيصه للراغبين في الحصول على دعم سكني، حيث تسعى المملكة عبر مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية على تقديم الخدمات المناسبة لكل فئة من فئات المجتمع، ويتم تقديم أفضل الخدمات وهي السكن المناسب حسب دخل الفرد والاسرة، ويتم توفير دعم شهري للساعين للحصول على شقة سكنية كما يقوم الصندوق العقاري السعودي بتوفير الخدمات التي تساعد في الحصول على هذه الخدمة لفئات الشعب وخاصة الفئات التي تحتاج إلى الدعم.

موعد إيداع سكني sakani.housing.sa تمويل الاستحقاق الشهري (ديسمبر 2021) رقم الخدمة

تقوم وزارة الإسكان بالسعي إلى تقديم الخدمات اللازمة للمستفيدين منها وذلك وف طبقات المجتمع المختلفة، حيث تقوم الوزارة بتقديم خدمات توفير رسومات السكن والتصميم الداخلي والتصميمات الإنشائية كما تقوم بتوفير خدمة حسابة الدعم للتعرف على كيفية الحصول على الدعم حسب العمر أو العمل أو عدد أفراد الاسرة، وكذلك الحالة الاجتماعية، كما يقوم الغير مؤهلين للعمل والمعاقين بالحصول على الدعم التمويلي لوزارة الإسكان السعودية.

تمويل سكني

تقوم وزارة الإسكان السعودية بتفتح باب التسجيل في الحصول في دعم سكني للعديد من فئات المجتمع السعودي، حيث يتم تقديم الدعم بغرض السكن وتوفير المبالغ المالية المناسبة للحصول على السكن والذي يتم احتسابه حسب عدد من العوامل والتي يكون منها الدخل الشهري للمستفيدين وكيفية تحمل الخصم الشهري لسداد أقساط هذا القرض والذي من الممكن أن يمتد إلى 30 عام.

استحقاق تمويل سكني وأسباب إيقاف الدعم

يتم استحقاق الدعم لغير الحاصلين على السكن والراغبين في الحصول على وحدة سكنية وفق الدخل الشهري للمواطن، ويتوقف الحصول على الدعم على التالي:

ألا يكون المواطن لديه سكن وقد يكون لديه منزل غير قابل للسكن، يكون عليه إيضاح الأمور بالمستندات.

من الممكن رفض الاستحقاق في حالة أن قام البنك برفض الوضع الائتماني للعميل، ويكون عليه التوجه إلى بنك آخر للبحث عن شروط أخف.

يتم الالتزام بشروط البنك في القرض وأيضا في المبالغ الشهرية التي يتم اقتطاعها من الراتب.

يجب التأكد أن يكون البنك مشتركا في خدمات تمويل وزارة الإسكان.

من الممكن رفض الطلب في حال ان المتقدم أقل من 24 عام أو أكبر من 60 عام.

في حال كان السجل الائتماني سيء من الممكن رفض الطلب.

من الممكن أن يتم الرفض بسبب الراتب حيث ربما يشترط البنك أن يكون الراتب 12 ألف أو آخر يشترط أن يكون 3000 ريال كحد أدنى.

شروط الحصول على دعم سكني

يتم الدخول على “رابط دعم سكني“. يقوم المواطن باختيار الخدمة التي يرغب في الحصول على الدعم التمويلي عليها. يتم تسجيل الدخول.

كيفية التسجيل في دعم سكني التمويليموعد الإعلان عن دعم سكني

تقوم الوزارة بالرد على طلبات التمويل في نهاية كل شهر ميلادي، ويتم الإعلان عن موعد قبول المسجلين لدى الوزارة في دعم شهر ديسمبر 2021 في يوم الخميس 24 ديسمبر 2021، على أن يقوم المواطن بالتوجه إلى البنوك المشتركة مع الخدمات التمويلية لوزارة الإسكان والخضوع إلى شروطها التمويلية الخاصة.

تكون آلية إيداع سكني sakani.housing.sa لتمويل الاستحقاق الشهري (ديسمبر 2021) وفق عدد من الضوابط، حيث تعلن وزارة الإسكان بشكل شهريي الموعد المقرر لإيداع المبالغ النقدية التمويلية التي يعتمد عليها الراغبين في الحصول على السكن، وفق عدد من المعايير التي يجب عليهم اتباعها منذ البداية، وقد قامت الوزارة بتأكيد الصرف باليوم المخصص شهريا لذلك، وهو يوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي، وقد تم تأجيل موعد الصرف ليكون في يوم 26 ديسمبر 2021 وقد تم تغيير رقم الخدمة “تغيير الرقم من خلال الدعم الفني 920002431”.

تم تأجيل موعد إيداع المبالغ المالية المخصصة لدعم وزارة الإسكان السعودية تحت مسمى دعم سكني sakani.housing.sa لتمويل المشروعات السكنية وشراء الشقق الخاصة للمواطنين الراغبين في الحصول على شقة سكنية بالحصول على قرض تمويلي من البنوك للحصول عليها وشرائها والاستحقاق الشهري (ديسمبر 2021) وذلك ليوم الأحد 26 ديسمبر وهو الموعد المقرر للصرف بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية بالمملكة.