وقالت القيادة فى بيان، إن السفينة ظلت فى القاعدة الأمريكية بخليج جوانتانامو جنوب شرق كوبا، مؤكدة أن طاقم السفينة محصن بنسبة 100% وقد تم عزل البحارة الذين اكتشفت إصابتهم على متن السفينة وبعيدا عن سائر أفراد الطاقم.
وأضافت القيادة أن بعضا من المصابين أظهروا أعراضا متوسطة الشدة منوهة إلى أن اللقاح المضاد للفيروس ما يزال يظهر فعالية ضد الحالات المرضية الشديدة.
يذكر أن هذه السفينة كانت تبحر عبر المحيط الأطلسى منذ يوم 16 ديسمبر الجارى لدعم عمليات لمكافحة الاتجار بالمخدرات فى منطقة البحر الكاريبى وشرق المحيط الهادئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرية الأمريكية تعلق مهمة لإحدى سفنها لظهور إصابات بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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