كوريا الجنوبية: إصابات كورونا الإجمالية تتجاوز الـ600 ألف

جدة - نرمين السيد - كما تم تسجيل 105 حالات وفاة إضافية بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5176 حالة وفاة.

أوميكرون فى كوريا الجنوبية

وفى وقت سابق، شدد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، على ضرورة استعداد حكومة بلاده على أكمل وجه لإمكانية أن يصبح متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، الأكثر شيوعًا فى الوقت القريب.

وقال جيه -إن - خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن العودة إلى الحياة الطبيعية يجب أن تكون بشكل تدريجى مع الحفاظ على وضعية الحذر.

تشديد إجراءات التباعد الاجتماعى

وأظهر استطلاع للرأى الاثنين الماضى، أن أكثر من 70% من مواطنى كوريا الجنوبية يوافقون على تشديد إجراءات التباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أنه وفقا للخطة الجديدة، تم خفض الحد الأقصى للمشاركين فى تجمعات خاصة إلى أربعة أشخاص، بالاضافة لفرض حظر تجوال ليلى على المقاهى والمطاعم.