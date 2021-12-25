حساب المواطن يكشف حقيقة فتح التسجيل أمام مستفيدين جدد للحصول على الدعم، سارت بعض التساؤلات من قِبل بعض المواطنين السعوديين متسائلين هل تم فتح باب التسجيل للقبول مستفيدين جدد للحصول على الدعم حساب المواطن، من المعروف أن تم غلق باب التسجيل من أجل الحصول على الإعانة الشهرية لأكثر من عام، حيثُ كانت آخر دفعة لاستقبال مستفيدين جدد هي الدفعة 28 من شهر مارس لعام 2020، ولقد أوضح مصدر عن الدعم ان سبب التوقف يعود إلى التوقف عن تحديث البيانات في فترة عدم ظهور الأهلية هي مدة 90 يوماً من تاريخ صرف الدفعة الشهرية.

حقيقة عودة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن

أعلن مسئول عن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” أن ما تم نشره في الآونة الأخيرة عن عودة فتح باب التسجيل للقبول مستفيدين جدد ليس له أي أساس من الصحة، حيثُ لم يتم الإعلان عن موعد فتح بابا التسجيل لقبول مستحقين جدد، وانه في حالة الاستعداد لقبول دفعات جديدة من المستحقين سوف يتم التنويه عليه عبر الصفحات الرسمية للبرنامج، ولقد أكد المسئول أن سبب عدم تحديث البيانات في الفترة المحددة، يؤدي بالضرر على المستفيد حيثُ من الممكن تؤدي إلى تعليق حسابه وتوقف صرف الدفعات له.

موعد صرف دفعة يناير 2022 وجماد الأولى 1443 من حساب المواطن

من المعروف انه موعد صرف جميع دفعات برنامج حساب المواطن في موعد محدد وهو في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا إذا كان هناك أسباب استثنائية تمنع صرف الدفعة، مثل إجازة رسمية داخل المملكة العربية السعودية، أو الاحتفال بمناسبة وطنية او دينية او خلافه، وبناءً على ذلك سوف يتم صرف دفعة يناير 2022 يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير القادم.

خدمات حساب المواطن

لقد وفر حساب المواطن العديد من الخدمات التي تَصب بالنفع العام على المستفيد، ومن أمثلة تلك الخدمات خدمة الأتي، عمل تطبيق للأجهزة الاندرويد وios، وتعمل هذه الخدمة على، توفير كافة الاستفسارات الخاصة بالبرنامج مثل موعد صرف الدفعات وكذلك موعد تقديم الاعتراضات وموعد ظهور نتائج الأهلية وخلافه.