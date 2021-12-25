طريقة حذف الدرس بعد إعداده على منصة مدرستي للمعلمين

بحث الكثير من أولياء الأمور والطلبة عن الرابط الخاص بمنصة مدرستي للتعليم عن بعد والذي تم طرحه في المملكة العربية السعودية ، حيث استطاعت بدورها أن تحقق حالة نجاح كبيره في السنوات الماضية بين مختلف المواطنين وخاصة عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تأسست بهدف أن تكون بديلًا لعملية الحضور اليومي في المدارس خلال فترة الجائحة.

تضم الكثير من الأدوات التي تؤهلها لقيادة كل ما يخص العملية التعليمية بشكل سهل ومنتظم، ويكون بالشكل الذي يضمن لها سريانها بشكل صحيح ودقيق، وذلك لكونها توفر للطلبة مجموعة من الخدمات التي يكون على رأسها عملي تقديم شرح كامل لجميع الدروس الافتراضية وذلك بواسطة مدرستي مايكروسوفت، والذي يكون بدوره يتيح للطلبة عملية التفاعل مع مختلف المعلمين، بجانب إتاحة جميع الواجبات المدرسية والاختبارات، كما اعتادت منصة مدرستي عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن تقوم بنشر تغريدة يومية تتضمن التحديث الأخير الخاص بجميع الروابط التي تخصها ، وذلك كي يتمكن جميع الطلبة من عملية الدخول إليه ومتابعة كل ما يخص العملية التعليمية.

آلية التسجيل عبر منصة مدرستي

يذكر انه مع بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 1443 هـ، حيث لجأ العديد من الطلاب للدخول عبر منصة مدرستي وذلك للاستفادة من جميع الدروس ومواصلة العملية التعليمية بشكل جيد، ويكون ذلك عن طريق مجموعة خطوات التسجيل والتي تتمثل في الآتي:

في حال كنت طالباً أو مستخدماً جديداً، أو في الصف الأول ابتدائي أو حتى روضة أو تمهيدي، حيث يمكنك استخدام كلمة المرور المتوفرة والتي تجدها في تطبيق توكلنا.

أما في حال اذا كنت مستخدماً سابقاً، حيث يكون بإمكانك الدخول بكلمة المرور المستخدمة بشكل دائم لديك حالياً.

بعد رفع الدرس على منصة مدرستي بالطريقة العادية وحفظه، قط بالانتقال إلى ايقونة الجدول الدراسي.

قم للانتقال إلى الدرس في الجدول ثم اضغط على كلمة حذف الدرس.

ومن خلال الرابط التالي “منصة مدرستي” فهناك الكثير من المهام والإنجازات الممكن إنجازها للطلاب والمعلمين.

خطوات حذف الدرس بعد إعداده على منصة مدرستي