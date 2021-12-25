رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالسعودية تسجيل الدخول 1443

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية بعد الإعلان الرسمي عن إطلاق الضمان الاجتماعي 1443 وتوضيح كيفية احتساب الضمان والحد الأقصى للضمان الاجتماعي، نقدم الرابط الرسمي لمنصة دعم الضمان الاجتماعي والحماية sbis للانضمام إلى برنامج نظام الضمان الاجتماعي 1443 المطور، وتواصل منصة الضمان الاجتماعي بالتوازي مع منصة الضمان الاجتماعي. في قبول الطلبات حتى إغلاق بوابة الدعم والحماية الاجتماعية في 23 مايو 2022 م، ومن خلال المقال يمكنك الحصول على رابط التقديم الاجتماعي 1443 وكذلك التعرف على شروط الاستحقاق 1443 والحصول على الخدمة الاجتماعية الموحدة رقم الضمان وخيار التعرف على شروط الضمان الاجتماعي للموظفين والعاطلين عن العمل.

منصة للضمان الاجتماعي

أعلنت الموارد البشرية رسمياً إطلاق منصة الضمان الاجتماعي لدخول الضمان الاجتماعي الجديد حيز التنفيذ يوم السبت الموافق 15 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 20 نوفمبر 2021 م وتم إطلاق الضمان الاجتماعي الجديد لاستهداف الأسر والأفراد المحتاجين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي، مما يتيح للمستفيدين تحقيق الاستقلال المالي.

وتحويل الأفراد المحتاجين إلى أفراد منتجين بعد أن تم تأهيلهم وتدريبهم بشكل مناسب، بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال الوصول الدقيق إلى جميع المؤهلين لتحسين ظروفهم المعيشية، وتغطية جميع احتياجاتهم الأساسية، وتأهيلهم وتدريبهم وفرص لتمكين المؤهلين للعمل.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج مخصص فقط للمحتاجين رجالاً ونساءً بغض النظر عن جنسهم أو وضعهم الاجتماعي، طالما توفرت الشروط وقابلة للتطبيق عليهم، ومسموح للنساء المهجوران بالمشاركة، وسيقوم جميع المستفيدين بذلك. يتم التحويل تدريجياً بعد دراسة البرنامج ومراجعته. المتقدمون ملتزمون بالشروط والأحكام، ويمكنك الآن الحصول على رقم الضمان الاجتماعي من خلال استكمال الخطوات أدناه:

يمكن العثور على المنصة الرسمية للمساعدات والحماية الاجتماعية sbis هنا ( sbis. hrsd. gov. sa )

) كيف تصبح عضوا في نظام الضمان الاجتماعي المستحدث 1443

يتم تلقي الطلبات عن بُعد من خلال بوابة الدعم والحماية الاجتماعية عبر موقع التأمين، مما يلغي الحاجة إلى زيارة مكاتب الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.

التسجيل في منصة الدعم

يمكنك الآن التسجيل في منصة الدعم والمزايا الاجتماعية باتباع الطريقة البسيطة لملء الملف الموحد الموضح في النقاط التالية: