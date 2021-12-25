الان.. موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي والتشكيل المتوقع اليوم 25 ديسمبر 2021

يستضيف ستاد الملك فهد الدولي مباراة قوية تجمع بين الهلال والفتح في اطار منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري السعودي، وهي المباراة التي يدخلها فريق الهلال السعودي بعدما نجح في التأهل الى دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام الأخيرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي والتعرف على التشكيل المتوقع للمباراة.

مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

يدخل فريق الهلال السعودي هذه المباراة القوية في اطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي امام فريق الفتح في المركز الرابع برصيد 21 نقطة في ترتيب جدول الدوري السعودي، اما عن نادي الفتح السعودي فيدخل هذه المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز فقط في ثلاثة مباريات، بينما خسر في خمسة مباريات، وتتمكن من ادراك التعادل في أربعة مباريات.

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

وقد تم تحديد موعد انطلاق مباراة الهلال السعودي امام الفتح في اطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، لتكون مساء يوم السبت الموافق 25 من شهر ديسمبر، على ان يعلن حكم المباراة صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 4:50 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 5:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنقل عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والفتح

ومن المتوقع ان يدخل فريق الهلال السعودي مباراة الجولة الرابعة عشر امام فريق الفتح بتشكيل على النحو التالي.

في مركز حراسة المرمى عبد الله المعيوف.

خط الدفاع متعب الفرج، ياسر الشهراني، عبد الله العليان، جانج هيون سو.

في مركز خط الوسط ماتيوس بيريرا، موسى ماريجا، سالم الدوسري، محمد كانو، سلمان الفرج.

وفي خط الهجوم جوميز.

في مركز حراسة المرمى: ماكسيم كوفال.

خط الدفاع: صالح النشمي – قاسم لاجامي – عبد الله اليوسف – عمار الدحيم.

في مركز خط الوسط: عباس الحسن – محمد الفهيد.

وفي خط الهجوم: مراد باتنا – كريستيان كويفا – جوستاف ويخايم- فراس البريكان

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والهلال