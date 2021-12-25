ارتفاع عدد ضحايا المهاجرين الغارقين بالقرب من جزيرة باروس في اليونان إلى...

أفادت صحيفة "بروتو تيما" بارتفاع عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم بالقرب من جزيرة باروس اليونانية إلى 13، فيما تم إنقاذ 63 شخصا.

ونقلت الصحيفة عن رجال الإنقاذ: "13 غريقا على الأقل، وإنقاذ 63 شخصا، هذه هي المعلومات الأخيرة حول حادث جديد وقع مساء أمس الجمعة بالقرب من جزيرة باروس، عندما جرى لأسباب غامضة انقلاب وغرق مركب شراعي كان يقل 80 شخصا".

أفادت الأنباء أمس الجمعة بإنقاذ 57 مهاجرا والعثور على قتيلين في هذا الحادث.

وأصبحت هذه الكارثة الثالثة خلال الساعات الـ24 الأخيرة عندما اضطرت السلطات اليونانية لإنقاذ المهاجرين. وأنقذ خفر السواحل اليوناني، صباح أمس الجمعة، 90 مهاجرا غير شرعي ونقلهم إلى جزيرة براسونيسي الصخرية بشمال جزيرة أنديكيثيرا اليونانية في البحر الأيوني، بعد تحطم المركب الشراعي الذي كان يقلهم الخميس الماضي. وبعد أعمال بحث طويلة في المياه تم العثور على جثث 11 ضحية في هذا المكان.

وأشار وزير الأسطول البحري وسياسة الجزر اليوناني، يانيس بلاكيوتاكيس، مساء أمس الجمعة إلى اشتداد النشاط الإجرامي لتجار البشر الذين لا يبالون بحياة الإنسان، في الأيام الأخيرة. وقال: "لقد وضعوا العشرات من الأشخاص المنهكين بدون سترات نجاة على قوارب لا تستوفي حتى معايير السلامة الأساسية. وأنقذ خفر السواحل اليوناني بمساعدة القوات الجوية والبحرية والمتطوعين أكثر من 160 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية. أعبر عن أسفي العميق لأولئك الذين لقوا حتفهم وهم ضحايا قتلة لا يرحمون، يسمح لهم بالعمل دون رقيب في تركيا. ستواصل اليونان إنقاذ الأرواح المعرضة للخطر في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض. إجماليا، تم في عام 2021 تنفيذ أكثر من 1450 عملية بحث وإنقاذ، جرى خلالها إنقاذ أكثر من 29 ألف شخص".