الصين تسجل 140 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 140 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 87 في اليوم السابق.
وذكر بيان من اللجنة أن 87 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 55 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.
وسجلت الصين أيضا 24 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 26 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم الجمعة 100871 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.
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