“new” رابط نتائج قبول قوات الأمن الخاصة 1443 عبر رابط “أبشر” هنا كشوف أسماء المقبولين مبدئياً

تتوالى إعلان نتائج الوظائف العسكرية التي أعلن عنها مسبقاً، اليوم تم إعلان نتائج قبول قوات الأمن الخاصة لوظيفة جندي، لحملة شهادة الكفاءة فيما فوق والتي كان قد أعلن عنها السبت 2021/11/17 ميلادي الموافق 1443/04/22 هجري، للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة في جميع المدن السعودية، وأعلنت الإدارة عن بعض الضوابط التي يجب توافرها عن الحضور للمراجعة والمطابقة، وطالبت بإحضار المستندات المطلوبة للمطابقة، والتي سنقدمها لكم داخل هذا المقال من خلال موقع ثقفني، وسنوفر لكم رابط أبشر للاستعلام الإلكتروني عن النتائج.نتائج قبول قوات الأمن الخاصة
كما هو معروف أن الوظائف الحكومية يتم الاستعلام عنها عبر رابط أبشر توظيف، مثل وظائف المديرية العامة للسجون التي سيتم فتحها يوم الإثنين القادم 2021/12/27، وشددت الإدارة على المقبولين ضرورة إتباع كافة وسائل السلامة من الإصابة بفيروس كورونا عند الحضور، وضرورة إحضار المستندات والحضور في الأوقات المخصصة لكل فرد، بحسب موعده وإلا يكون متنازل عن حقه في الوظيفة.رابط الاستعلام عن نتائج قبول قوات الأمن الخاصة
- الدخول على رابط أبشر توظيف jops.sa.
- تسجيل البيانات المطلوبة للدخول من البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- الدخول على خانة النتائج.
- تسجيل وملء الحقول المطلوبة من رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة.
- الضغط على زر استعلام لتظهر لك تفاصيل النتائج.
“جندي أمن، فني موسيقى، لحام، سباك، حداد، نجار، دهان، سمكري سيارات، دهان سيارات، بناء، حلاق، خياط، عامل نظافة، وسائل بوليسية k9”تعليمات هامة عند الحضور
- الحضور في المواعيد المحددة بالضبط وأيضاً الحضور بزي رياضي مناسب.
- إحضار أصل المستندات للمطابقة والمراجعة وتكون معتمدة ورسمية.
- حلاقة رأس الشعر بمقاس 3.
- الحضور في الساعة السادسة صباحا بمقر القوات الخاصة بالرياض البوابة الشرقية ويمنع الدخول بالجوال.
- تحميل تطبيق توكلنا للإطلاع على الحالة الصحية للمقبولين.
- بطاقة الهوية الوطنية الأصل مع إحضار عدد 4 صور منها.
- شهادة المؤهل الدراسي وتكون معتمدة من وزارة التعليم.
- نسخة من دفتر العائلة لوالد المتقدم مع ضرورة وجود أسم الأم بالدفتر.
- عدد 6 صور شخصية مقاس 4*6 مكشوفة الرأس ذات خلفيه بيضاء.
- نسخة من نموزج طلب التقديم على الوظيفة.
قوات الأمن الخاصة السعودية هي إحدى فروع رئاسة أمن الدولة، توكل إليها مهام أمنية محددة ويتكون أفرادها من أشخاص أقوياء على مستوى عالي جداً من التدريب، انطلقت عام 1382 هجري وكانت في بداية عملها تهتم بتأمين ولي عهد المملكة.
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تتوالى إعلان نتائج الوظائف العسكرية التي أعلن عنها مسبقاً، اليوم تم إعلان نتائج قبول قوات الأمن الخاصة لوظيفة جندي، لحملة شهادة الكفاءة فيما فوق والتي كان قد أعلن عنها السبت 2021/11/17 ميلادي الموافق 1443/04/22 هجري، للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة في جميع المدن السعودية، وأعلنت الإدارة عن بعض الضوابط التي يجب توافرها عن الحضور للمراجعة والمطابقة، وطالبت بإحضار المستندات المطلوبة للمطابقة، والتي سنقدمها لكم داخل هذا المقال من خلال موقع ثقفني، وسنوفر لكم رابط أبشر للاستعلام الإلكتروني عن النتائج.نتائج قبول قوات الأمن الخاصة
كما هو معروف أن الوظائف الحكومية يتم الاستعلام عنها عبر رابط أبشر توظيف، مثل وظائف المديرية العامة للسجون التي سيتم فتحها يوم الإثنين القادم 2021/12/27، وشددت الإدارة على المقبولين ضرورة إتباع كافة وسائل السلامة من الإصابة بفيروس كورونا عند الحضور، وضرورة إحضار المستندات والحضور في الأوقات المخصصة لكل فرد، بحسب موعده وإلا يكون متنازل عن حقه في الوظيفة.رابط الاستعلام عن نتائج قبول قوات الأمن الخاصة
- الدخول على رابط أبشر توظيف jops.sa.
- تسجيل البيانات المطلوبة للدخول من البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- الدخول على خانة النتائج.
- تسجيل وملء الحقول المطلوبة من رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة.
- الضغط على زر استعلام لتظهر لك تفاصيل النتائج.
“جندي أمن، فني موسيقى، لحام، سباك، حداد، نجار، دهان، سمكري سيارات، دهان سيارات، بناء، حلاق، خياط، عامل نظافة، وسائل بوليسية k9”تعليمات هامة عند الحضور
- الحضور في المواعيد المحددة بالضبط وأيضاً الحضور بزي رياضي مناسب.
- إحضار أصل المستندات للمطابقة والمراجعة وتكون معتمدة ورسمية.
- حلاقة رأس الشعر بمقاس 3.
- الحضور في الساعة السادسة صباحا بمقر القوات الخاصة بالرياض البوابة الشرقية ويمنع الدخول بالجوال.
- تحميل تطبيق توكلنا للإطلاع على الحالة الصحية للمقبولين.
- بطاقة الهوية الوطنية الأصل مع إحضار عدد 4 صور منها.
- شهادة المؤهل الدراسي وتكون معتمدة من وزارة التعليم.
- نسخة من دفتر العائلة لوالد المتقدم مع ضرورة وجود أسم الأم بالدفتر.
- عدد 6 صور شخصية مقاس 4*6 مكشوفة الرأس ذات خلفيه بيضاء.
- نسخة من نموزج طلب التقديم على الوظيفة.
قوات الأمن الخاصة السعودية هي إحدى فروع رئاسة أمن الدولة، توكل إليها مهام أمنية محددة ويتكون أفرادها من أشخاص أقوياء على مستوى عالي جداً من التدريب، انطلقت عام 1382 هجري وكانت في بداية عملها تهتم بتأمين ولي عهد المملكة.
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