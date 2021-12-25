قتلى في حادث مروري مروّع بإيران

قالت وسائل إعلام إيرانية إن حادث طريق في جنوب غرب البلاد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص يوم السبت.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، بأن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة تقل عمالا على طريق يربط مدينة خرمشهر في الأهواز بمحافظة خوزستان.
من بين القتلى سائق الشاحنة وتسعة عمال من الحافلة الصغيرة، بينما كانت ثلاث سيارات أخرى خلف الحافلة واصطدمت ببعضها البعض.
ونقل 13 جريحا إلى المستشفيات المحلية القريبة من موقع الحادث حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وتشهد الطرقات في إيران بانتظام مثل هذه الحوادث المتسلسلة، إذ قُتل 14 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال، في حادث سير بمارس الماضي.
وتمتلك إيران واحدا من أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم، مع حوالي 17 ألف حالة وفاة سنويا.
ويرجع خبراء هذه الخسائر الفادحة إلى التجاهل الواسع لقوانين المرور، والمركبات غير الآمنة، وخدمات الطوارئ غير الكافية.
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