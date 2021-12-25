الكرملين: مازلنا ننتظر رد الناتو وأمريكا على مقترحاتنا

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، اليوم السبت، اهتمام روسيا بالحصول على رد من الولايات المتحدة والناتو على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية فى أسرع وقت ممكن، لكن لا يوجد موعد محدد.





وفى تصريح صحفى، اليوم السبت، قال بيسكوف: "لا توجد مواعيد نهائية ومحددة للرد الأمريكى والناتو، نحن مهتمون بذلك، ونتطلع إلى ذلك فى أسرع وقت ممكن". وفى وقت سابق، كان مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، أبلغ مساعد الرئيس الأمريكى للأمن القومى، جيك سوليفان، أن موسكو مستعدة لبدء المفاوضات على الفور حول مسودة هذه الوثائق. ومن المقرر أن يكون نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، ممثلاً لروسيا فى تلك المشاورات.

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