الهند تتخطى حاجز الـ 7 آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى 7189 حالة جديدة، ليصل إجمالى الإصابات إلى 34772626 إصابة مؤكدة.





كما أكدت الصحة الهندية تسجيل 387 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ما يرفع إجمالى وفيات الوباء منذ بداية الجائحة فى الهند إلى 479520 حالة مؤكدة. فى حين بلغت حالات التعافى من الوباء نحو 7286 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. كذلك، تراجعت حالات الإصابة النشطة اليومية بفيروس كورونا إلى 484 حالة.

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