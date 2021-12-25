الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار راى إلى 367 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "فلبين ستار"، اليوم السبت، قال المجلس الوطنى للحد من الكوارث فى الفلبين، إنه من بين هذا الرقم، تم تأكيد مقتل 44 شخصًا فقط، بينما 323 مازالوا فى عداد المفقودين، موضحًا أن هناك 237 من بين القتلى لم يتم تحديد هوياتهم، إلى جانب 78 ذكور و52 إناث.

كما أشار بيان المجلس إلى تلقى بلاغات بشأن فقدان آخرين، حيث قفز العدد ليلة الكريسماس إلى 62 بدلاً من 58 شخصًا، إضافة إلى إصابة 732 شخصًا وتضرر 918877 أسرة جراء الإعصار، والذى يُصنف كأقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، حالة الكوارث فى 6 مناطق، دمرها الإعصار.