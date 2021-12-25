“zahret” مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية دور الثاني عبر وزارة التربية والتعليم الليبية منظومة الامتحانات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الثاني سوف يتم تفعيلة في الحادية عشر صباح اليوم، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، جاء هذا في تنويه اليوم عبر الموقع الرسمي للوزارة على فيس بوك، وأعلنت وزارة التربية أن النتائج تم الانتهاء من كافة مراحل التصحيح والتدقيق، وتم اعتمادها من السيد / أحمد فرج أبو خزام، المكلف بإدارة شئون الوزارة يوم الخميس الماضي بعد إقالة الوزير السابق موسى المقيرف، الذي تم حبسه أحتياطياً بسبب أزمة الكتاب المدرسي، وعدم تسلم الطلاب للكتب حتى الآن، وفيما يلي الموقع الرسمي للوزارة وطريقة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج، وكافة التفاصيل فتابعونا.

بلغ عدد المتقدمين للامتحان 37 ألف و597 طالب وطالبة.

عدد الناجحين في الدور الثاني 20ألف 367 طالب وطالبة.

النسبة العامة للنجاح في مرحلة التعليم الأساسي 54%.

الطلاب والطالبات الحاصلين عن تقدير عام ممتاز بلغ 366 طالب وطالبة.

الحاصلين على تقدير جيد جداً بلغ عددهم 4 الآف 400 طالب وطالبة.

الحاصلون على جيد بلغ عددهم 10 ألاف و 908 طالب وطالبة.

الحاصلون على تقدير عام مقبول بلغ عددهم 4 ألاف و693 طالب وطالبة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

كما جاء في تنويه وزارة التربية والتعليم الليبية أن النتيجة سوف ترفع في تمام الساعة الحادية عشر، من صباح اليوم السبت الموافق 2021/12/25 بمقر الوزارة، وبعدها سوف يتم تفعيل الموقع حتى يتمكن الطلاب من الدخول ومعرفة النتيجة، وقالت الوزارة أن الموقع جاهز تماماً لدخول الطلبة عليه بعد التحديثات التي أدخلتها الجهات المعنية عليه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الثاني

جاء اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، أن المركز الوطني للامتحانات قد أعتمد نتيجة الدور الثاني للعام الدراسي 2021، ودعت الطلاب إلي الدخول على موقع الوزارة الرسمي أو رابط منظومة الامتحانات الليبية http:1/161047.21.87، بعد الساعة الحادية عشر صباح اليوم السبت الموافق 2021/12/25 ،وفيما يلي طريقة الاستعلام عبر موقع الوزارة الرسمي.

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي moe.gov.ly .

. أو رابط منظومة الامتحانات الرسمي http:1/161.47.21187.

الضغط على أيقونة نتيجة مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني 2021.

تسجيل البيانات الشخصية للطالب الاسم ورقم القيد.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة لتظهر كافة تفاصيل النتيجة من درجة ونسبة مئوية.

موقع وزارة التربية والتعليم الليبيةالمركز الوطني للامتحانات

كانت نتيجة الدور الأول 73.4% لشهادة مرحلة التعليم الأساسي، وهي نتيجة جيدة في ظل عدم أنتظام التعليم في ليبيا والتخبط الإداري في الوزارة، الذي تسبب في عدة مشاكل منها تأخير إعلان النتيجة وعدم تسلم الطلاب الكتاب المدرسي، رغم رصد حكومة الوحدة الوطنية المبالغ المخصصة لطباعة الكتب لجميع المراحل، مما تسبب في إقالة الوزير والتحقيق معه في هذا الشأن.

نتيجة مرحلة التعليم الأساسي 2021

تعتبر مرحلة التعليم الأساسي من أهم مراحل الدراسة في حياة الطلاب، فهي ما يترتب ليه من دخول الطالب مرحلة الثانوية العامة أو الفنية، لذا تجد أهتمام كبير من الأسر والطلاب بهذه الشهادة الهامة، واليوم تعلن النتائج للدور الثاني، مع تمنيات موقعكم ثقفني بالنجاح والتفوق لجميع الطلاب.