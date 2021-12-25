موعد مباراة الهلال والفتح اليوم والقنوات الناقلة وترقب نتيجة المباراة

تترقب جماهير الهلال نتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يلتقي الهلال والفتح اليوم في الأسبوع الرابع عشر من الدوري السعودي، يدخل الهلال مباراة الفتح في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، ويحاول الهلال في مواجهة اليوم أمام الفتح الفوز خاصة وأن الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة الهلال والفتح اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة الهلال والفتح اليوم في تمام الخامسة و50 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب استاد الملك فهد الدولي، وتعد المباراة هامة للهلال من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة SSC1 مباراة الهلال والفتح اليوم، ومن المرتقب أن يقوم فهد العتيبي بالتعليق على مباراة الهلال والفتح اليوم في مواجهة هامة ومرتقبة للهلال والفتح اليوم.

الهلال في مأزق قبل مواجهة الفتح

يذكر أن الهلال السعودي في مأزق قبل مواجهة الفتح اليوم خاصة وأن لاعبي الإتكاز للفريق يغيبوا عن الفريق باستثناء كويلار نظرا للإصابة وهو مايضع المدير الفني البرتغالي للهلال في مأزق من أجل إيجاد البدائل المناسبة.

ويبدو أن المدير الفني سيدفع بمحمد جحفلي ومصعب الجوير بدلا من سلمان الفرج في مواجهة اليوم، خاصة وأن الهلال سيغيب عنه كلا من محمد كنو وعبد الله عطيف وناصر الدوسري وسلمان الفرج للإصابة ويغيب كذلك بيريرا لعقوبة انضباطية.

وكان المدير الفني البرتغالي، قد ركز على الجوانب الفنية بين الفريقين وعلى تطبيق الجمل التكتيكية بينهم في مواجهة الفتح في الدوري السعودي.

تشكيل الهلال السعودي اليوم أمام الفتح

من المرتقب أن يبدأ الهلال السعودي بتشكيل مكون من عبد الله المعيوف وياسر الشهراني وعلي البليهي وجانغ ومحمد البريك وكويلار ومحمد جحفلي وسالم الدوسري وفيبتو وموسى ماريجا وجوميز بالهجوم.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم

من المنتظر ان تكون نتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم لصالح الهلال السعودي خاصة وأن الهلال متقدم في ترتيب الدوري السعودي، بينما يحتل الفتح مركز متأخر في الدوري السعودي وهو مايلخص توقعات نتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم.