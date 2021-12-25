الدفاع المدنى يسيطر على حريق هائل وسط بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان لمديرية الدفاع المدنة العراقية إن "فرق الدفاع المدنى سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن مخصص لتجارة الألبسة داخل بناية تجارية وسط منطقة الشورجة قرب بناية الضمان".

وأوضح البيان أن " فرق الدفاع المدنى طوقت وعزلت النيران"، لتجنب خطر انتشار الحريق إلى أربعة مخازن تجارية مجاورة لموقع الحادث، مؤكدًا أن الفرق "أنهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشار بيان الدفاع المدنى العراقى إلى أنه طلب "فتح تحقيق فى مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية، بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية، لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن المحترق".