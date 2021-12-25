“الرد الرسمي”.. حساب المواطن يصرح حول فتح التسجيل بالدعم النقدي للمستفيدين الجدد

حساب المواطن قد أعلن منذ عدة أيام حقيقة إعادة فتح باب التسجيل لجميع الافراد الغير مسجلين في حساب المواطن، فالبرنامج يعد واحد من البرامج الحكومية الهامة الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى التخفيف من الأعباء والصعوبات على كافة المواطنين، بالإضافة إلى تقديم كل أشكال الدعم المادي لمحدودي الدخل بالسعودية، وسوف نتحدث بشكل تفصيلي عن تصريح إعادة فتح التقديم لغير المسجلين.

دخول حساب المواطن وإضافة مستفيدين تابعين

أعلن برنامج حساب المواطن عن عدم وجود تاريخ محدد لإعادة فتح التسجيل مجددا، فمن المقرر أن يتم عمل مراجعة، حتى يتم الاطلاع على ضوابط البرنامج باستمرار، وإليكم أهم الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم إضافة المستفيدين إلى حساب المواطن، وإليكم الخطوات، كالتالي:

في البداية يقوم المواطن بالتوجه إلى البوابة الإلكترونية .

. الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

على المستفيد أن يقوم بالنقر على أيقونة بيانات التابعين.

الضغط على أيقونة إضافة التابعين.

على المتقدم أن يقوم بالنقر على أيقونة إضافة.

الضغط على أيقونة حفظ.

تصريح إعادة فتح التقديم لغير المسجلين

حرص البرنامج عن التصريح حول حقيقة إعادة فتح التقديم لغير المسجلين في البرنامج، وقد تم الإعلان قبل ذلك عن وقف عملية التسجيل في حساب المواطن خلال التعديلات التي أقرها المسؤولين، والذي جاء كطريقة للرد على كافة الاستفسارات التي يرسلها المستخدمين عبر صفحاتهم الرسمية المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد البرنامج أن عملية التسجيل قد بدأت من شهر ديسمبر لعام ٢٠١٧ حتى يوم ٢٨ من مارس ٢٠٢٠.

مصادر تم استثنائها من الدخل الشهري

حرص حساب المواطن بالإعلان عن المصادر المالية التي تم استثنائها من حساب المواطن في الدخل الشهري، وإليكم الفئات كالتالي:

تم استثناء فئة الصدقات.

تم استثناء المساعدات التي تصرف خلال الكوارث.

يتم استثناء المساعدات العينية أو النقدية التي تمنح من قبل الجمعيات الأهلية أو الحكومية بهدف العلاج.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يمنح للأفراد الذين تعرضوا إلى إصابات خطيرة، نتيجة للتوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى انها تحرص على تقديم حياة جيدة لجميع المواطنين.