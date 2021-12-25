"حديقة محمد صلاح" تثير جدلا في مصر.. "أهلاوي" أم "زملكاوي"؟

أثير جدلٌ واسع في مصر، مؤخرا، بشأن انتماء المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وحقيقة ميوله لأحد قطبي كرة القدم المصرية؛ الأهلي أو الزمالك، لا سيما بعدما بادر مسؤولو النادي الأبيض إلى تكريم "الفرعون" بشكل مختلف.

وأطلق مسؤولو الزمالك المصري اسم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على أحد الحدائق داخل القلعة البيضاء، في ظاهرة لاقت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بشأن انتماء "مو".

حديقة محمد صلاح الزملكاوي

وقام مسؤولو القلعة البيضاء بتعليق لافتة على إحدى حدائق نادي الزمالك تحمل اسم جناح ليفربول الإنجليزي، حيث حملت الحديقة عبارة "حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب".

ويكشف مصطفى جويلي، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، كواليس الخطوة التي أقدم عليها مسؤولو القلعة البيضاء بشأن محمد صلاح، موضحا "محمد صلاح فخر لمصر وللعرب ومن حق كل مؤسسة تكريم هذا اللاعب الذي حقق ما لم يحققه لاعب مصري من قبل.

وأضاف جويلي "نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور دائما سباق في مثل تلك الأمور ومحمد صلاح زملكاوي "طول عمره" ويعشق نادي الزمالك".

ويكمل جويلي "المعروف عن نادي الزمالك أنه سباق في تكريم أبنائه من النجوم الذين شرفوا مصر أمثال محمد صلاح، وأيضا هو أول ناد أعطى عضويات لشهداء الجيش والشرطة وكذلك عضويات لأصحاب الهمم، ولذا الزمالك يقوم بدوره المعتاد فهو نادي الوطنية والكرامة".

ويضيف رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك "تكريم محمد صلاح شيء طبيعي جدا فاللاعب يستحق هذا التكريم فهو أسطورة كروية حية، وحقق تاريخ للكرة المصرية ونفتخر به لما حققه على المستوى العالمي فهو فخر للمصريين والعرب".

وكان مسؤولو نادي الزمالك قد رفضوا سابقا ضم محمد صلاح أثناء فترة لعبه بالدوري المصري في عام 2011 لصالح نادي المقاولون العرب بداعى أنه لا يصلح فنيا لتمثيل القلعة البيضاء.

وفي هذا الشأن، يرد مصطفى جويلي على إمكانية تكريم محمد صلاح لهذا السبب "لا ليس لرد كرامة اللاعب، محمد صلاح، لأنه لا يحتاج لهذا الأمر حاليا، تكريم اللاعب اعتراف من نادي الزمالك أنه لاعب زملكاوي شرف مصر عالميا كلاعب كرة قدم بين الأفضل في العالم".

كيف استقبل الزمالك ردود الأفعال حول "لافتة صلاح" ؟

وبشأن ردود الأفعال حول "لافتة صلاح" يعلق جويلي "المصريون استقبلوا قرار مجلس إدارة الزمالك بتسمية أحد الحدائق بالنادي باسم محمد صلاح، على أنه أمر عظيم بدليل أن الكثيرين تواصلوا مع مرتضى منصور رئيس النادي لتقديم الشكر على هذا القرار وبشكل عام، ردود الفعل كانت إيجابية".

وعن إمكانية تكريم محمد صلاح أو والده داخل نادي الزمالك، يختتم مصطفى جويلي حديثه بالقول "ندرس تكريم محمد صلاح داخل نادي الزمالك، بحسب ظروف اللاعب، فمن المعروف أن صلاح مرتبط بمباريات مع ليفربول ومنتخب مصر وله مدير أعمال وشركة راعية، ونبحث ترتيب هذا الأمر مع جميع الأطراف التي تمثل محمد صلاح، ولكن نادي الزمالك يرحب بمحمد صلاح ووالده في أي وقت".

محمد صلاح.. أهلاوي أم زملكاوي ؟

حالة الجدل التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بشأن انتماء محمد صلاح لأحد ناديي الأهلي أو الزمالك، ليست بالجديدة حيث بدأت منذ تألق اللاعب في تجربته الاحترافية الأولى بفريق بازل السويسري.

وكانت آخر محطات الجدل بشأن انتماء محمد صلاح قبل "لافتة الزمالك"، عندما كتب خالد الغندور، قائد الفريق الأبيض الأسبق، منشورا في فيسبوك، بعد تألق صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجاري "كل ما هو زملكاوي جميل، محمد صلاح الزملكاوي نجم العالم أسطورة مصرية عربية من الصعب أن تتكرر".

ونشر لاعب الزمالك الأسبق وقتها مقطع فيديو لوالد محمد صلاح، كشف خلاله عن ميول نجله لتشجيع الزمالك بحكم انتمائه لتشجيع النادي الاسماعيلي وهو النادي الذي أكد صلاح نفسه خلال تصريحات إعلامية ميله له بشكل صريح.

ميول محمد صلاح

من جانبه تم الكشف عن مفاجأة من قبل محمد العقباوي "كابتن" وزميل محمد صلاح السابق بفريق "المقاولون العرب"؛ النادي الذي أبرز قدرات جناح ليفربول الإنجليزي قبل بداية خطواته الاحترافية بقارة أوروبا.

وقال العقباوي في حديث خاص لـ "دوت الخليج"، "ردود فعل محمد صلاح أثناء متابعة مباريات الزمالك والأهلي خلال فترة تواجده بنادي المقاولون العرب كانت واضحة فمن الظاهر أنه يميل لتشجيع نادي الزمالك خاصة أن والده زملكاوي".

ويكمل العقباوي "الظاهر من خلال العديد من لقاءات محمد صلاح أنه يميل لتشجيع الزمالك في مصر. كان واضح اأمامنا أثناء فترة تواجدنا بنادي المقاولون العرب أن محمد صلاح زملكاوي".

ويتابع حارس المقاولون العرب الأسبق "كنت قائد فريق المقاولون العرب أثناء فترة تواجد محمد صلاح معنا، وكنت دائما أنصحه بمواصلة التزامه داخل وخارج الملعب، واستمرت نصائحي له حتى فترة احترافه في صفوف روما الإيطالي، وأحاول التواصل معه في الفترة المقبلة لأن اللاعب دائما ما يغير أرقام هاتفه".

وفي هذا الشأن يتحدث عبد الحميد فراج الناقد الرياضي لموقع "دوت الخليج" معلقا "التعامل مع محمد صلاح من منطلق أنه لاعب زملكاوي أو أهلاوي أمر يدعو للجنون وليس منطقيا، يجب أن نتعامل مع اللاعب على أنه نجم عالمي مصنف من أفضل لاعبي العالم مثله مثل رونالدو وميسي، ومن غير المعقول أن نضفي على اللاعب صفة الانتماء لأحد القطبين".

وبشأن خطوة نادي الزمالك بتكريم محمد صلاح يكمل فراج "خطوة محمودة جدا باعتبار محمد صلاح لاعب يحقق إنجازات للرياضة المصرية بشكل عام، ومن المنطقي أن تقوم وزارة الرياضة واتحاد الكرة وكافة الأندية بتكريم لاعب أصبح قدوة لكل الناشئين بجميع أندية مصر وليس الأهلي والزمالك فقط".

رد الاعتبار

ويسترسل "الفكرة المتداولة بشأن تكريم محمد صلاح من نادي الزمالك كنوع من أنواع رد الاعتبار لأن النادي رفض ضمه في مرحلة من المراحل أيضا أراها فكرة غير مقبولة، فهذا اللاعب أرقامه تتحدث عنه، فمسيرة اللاعب تخطت بكثير الأندية المصرية والعربية والإفريقية بالكامل فلم يعد من طموح صلاح أن يكرم من أي مؤسسة مصرية ويجب أن نتعامل معه على أنه لاعب عالمي وليس محليا".

و بشأن انتماء محمد صلاح لأحد القطبين الأهلي والزمالك "هذا الأمر يخص اللاعب، فبعض المقربين من محمد صلاح أكدوا انتماء اللاعب لنادي الزمالك، كما أن والده نفسه صرح بأنه يميل للنادي الإسماعيلي ومن المعروف أن معظم مشجعي الإسماعيلي يميلون إلى النادي الأبيض".

ويختتم الناقد الرياضي تصريحاته بالقول "انتماء الأشخاص مهما بلغت إنجازاتهم لا تضيف للكيان ولكن الكيان هو من يضيف للأشخاص، سواء كان انتماء محمد صلاح للزمالك أو الأهلي فهذا الأمر لن يضيف للقطبين فتلك الأندية هي الأفضل في إفريقيا والأهلي والزمالك يضيفان قيمة لكل اللاعبين المنتمين لهما".