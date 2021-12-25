العراق: عوائد النفط تخطت 7.5 مليار دولار الشهر الماضى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، كشفت إحصائيات نهاية من شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، عن ارتفاع كمية الصادرات من النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضى، لتصل إلى 98 مليونا و192 ألفا و317 برميلاً، بإيرادات بلغت 7 مليارات و610 ملايين و850 ألف دولار.
وأضاف البيان أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر الماضى من الحقول النفطية فى وسط وجنوب العراق بلغت 95 مليونًا و860 ألفًا و149 برميلاً"، موضحًا أن الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت 2 مليون و32 ألفًا و685 برميلاً، وبلغ سعر البرميل الواحد منها (77.510) دولارًا".
كما نوه البيان إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 30 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركى".
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