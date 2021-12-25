منظمة الأمن والتعاون الأوروبية: انتهاكات لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

وبحسب المنظمة، تستند هذه المعلومات إلى عمليات رصد تمت أول أمس الخميس، وسبق ذلك اتفاق أطراف النزاع على العودة إلى وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه قبل عام ونصف.
فيما قال الجيش الأوكرانى، صباح اليوم السبت، إن الجانب المعادى خرق الاتفاق خمس مرات فى اليوم السابق، ما أسفر عن إصابة جندى.
وكانت ألمانيا وفرنسا، بصفتهما وسطاء، دعتا إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار قبيل الكريسماس، وسط مخاوف دولية بشأن التقارير حول استعدادات روسية لغزو أوكرانيا منذ أسابيع، إلا أن روسيا تنفى صحة هذه التقارير.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قال الجيش الروسى، اليوم السبت، إن أكثر من ألف جندى أجروا مناورة بالقرب من فارونيش على الحدود مع أوكرانيا، بدبابات ومروحيات.
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