روسيا: عودة 10 آلاف جندى إلى قواعدهم بعد تدريبات قرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، اليوم السبت، قال الجيش الروسى: "اكتملت مرحلة التنسيق القتالى بين الفرق والأطقم القتالية والكتائب والوحدات الآلية. ويعود أكثر من 10 آلاف جندى إلى انتشارهم الدائم من منطقة التدريبات العسكرية المشتركة".

وبحسب الوكالة، فإن التدريبات أجريت فى عدة مناطق بالقرب من أوكرانيا، منها شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا فى عام 2014، وكذلك فى منطقتى روستوف وكوبان بجنوب روسيا.

وكان نشر روسيا لعشرات الآلاف من قواتها شمالى وشرقى وجنوبى أوكرانيا، قد أثار مخاوف فى كييف وعواصم غربية من أن تكون موسكو تخطط لشن هجوم، وهو ما نفته موسكو، مطالبة الغرب بتعهد حلف شمال الأطلسى بعد التوسع شرقًا نحو الحدود الروسية.

وفى مخاوف من تهديد أمنها بسبب تنامى علاقات أوكرانيا مع التكتل الغربى، اعتبرت روسيا أنه من حقها نشر قواتها على أراضيها بالشكل الذى تراه مناسبًا.