رابط أبشر للتوظيف يعلن عن نتائج القبول المبدئي لقوات الأمن الخاصة 1443 برتبة جندي

رابط أبشر للتوظيف، يعلن عن نتائج القبول المبدئي لقوات الأمن الخاصة 1443، وذلك برتبة جندي لحملة الكفاءة فأعلى، حيث أن قوات الأمن الخاصة المتمثلة في وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت عن أسماء المقبولين مبدئياً للعمل في إدارات ووحدات القوات الخاصة للأمن، وذلك عن طريق خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية، ومنذ أن أعلنت عن ذلك فقد ازداد البحث بشكل كبير عن طريق الانترنت ومحرك البحث الشهير جوجل.

رابط أبشر للتوظيف

كل من تم الإعلان عن اسمه. ضمن المقبولين في مسابقة القوات الأمن الخاصة 1443. برتبة جندي لحملة كفاءة فأعلى. أن يعرف أن هذا القبول قبول مبدئي. وأنه سوف تتم بعض الاجراءات والاختبارات الأخرى للقبول النهائي. ولذلك يتم تحضير جميع الأوراق والمستندات الخاصة اللازمة. وأنه يتم الحضور في الميعاد المحدد للمقابلة الشخصية. حيث أنه إذا استخلف عن الميعاد المحدد فيمكن أن يستبعد نهائياً. ويتم الاستعلام عن ذلك عن طريق خدمات وزارة الداخلية الالكترونية.

نسخة طبق الأصل من الشهادة الدراسية الخاصة بحيث يكون مصدق عليها من الجهة التي تم إصدارها من خلالها.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 مكشوف الرأس.

نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية الخاصة بحيث تكون سارية.

صورة طبق الأصل من دفتر العائلة الخاصة بوالد المتقدم بحيث يكون اسم الأم مذكور داخلها.

نسخة من الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم بحيث يكون محدد فيها ميعاد المقابلة الشخصية.

جندي أمن.

خياط.

حلاق.

فني موسيقى.

بناء.

دهان سيارات.

حداد.

سباك.

لحام.

نجار.

دهان.

سمكري سيارات.

عامل نظافة.

يتم الدخول عبر شبكة الانترنت عبر محرك البحث الشهير جوجل.

يتم كتابة رابط أبشر للتوظيف jobs.sa .

وبعد ذلك يتم الدخول على نتائج قبول قوات الأمن الخاصة.

ثم يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة.

ثم يتم الضغط على أيقونة “استعلام”.

لابد من الحضور في الموعد المحدد لكي لا تستبعد نهائياً.

إحضار جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية المحددة.

الحضور أمام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق القصيم بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة صباحاً في اليوم المحدد.

حلاقة شعر الرأس على رقم 3.

عدم إحضار الجوال لأنه ممنوع الدخول به.

الحضور بالزي الرياضي المحدد ماعدا الحذاء الرياضي حتى تتمكن اللجنة المحددة بقياس الطول بشكل دقيق وصحيح.

إجراء فحص للكشف عن فيرس كورونا المستجد وذلك قبل الحضور في الميعاد المحدد ب72 ساعة حيث أن تكون النتيجة سلبية ولابد من تقديم ما يفيد ذلك.

المستندات والأوراق المطلوبة للقبول في قوات الأمن الخاصةالمسميات الوظيفية لقوات الأمن الخاصةرابط نتائج القبول المبدئي لقوات الأمن الخاصةتعليمات هامة