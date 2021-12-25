كيفية إضافة التابعين في توكلنا 2021 وخطوات تحديد رقم الجوال للمتتبع في تطبيق توكلنا

كيفية إضافة التابعين في توكلنا 2021 التي تتم بكل سهولة الكتروانيا من خلال تطبيق توكلنا التي أصدرته وزارة الصحة السعودية لخدمة شريحة كبيرة من المملكة للتقليل من انتشار فيروس كرونا، كما يحق لجميع المستخدمين بإضافة تابعين لهم سواء مكفولين أو من أفراد الأسرة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها تطبيق توكلنا، وهذا التطبيق يمكن للبعض من أستخراج تصاريح رسمية أثناء فترة الحظر وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية ويتم عمل التصاريح بعدة شروط وبيانات تقراها المملكة، وبذلك اصبح تطبيق توكلنا من اهم التطبيقات برقم التليفون التي يجب التسجيل في التطبيق لاستخدامه والاستفادة منه، كما يقدم العديد من الخدمات للمواطنين وكذلك الزائرين والمقيمين في المملكة، كما يرتبط كل من التطبيقين تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا من أجل التعرف على البيانات الخاصة بالمستخدم الذي يرغب في الإقامة لشعيرة العمرة.

كيفية إضافة التابعين في توكلنا 2021

في إمكانية صاحب الحساب بأن يضيف تابع له أما من أفراد أسرته أو من المكفولين عبر تطبيق توكلنا في المحمول، أو عبر موقع إلكتروني خاص بتوكلنا، على صاحب الحساب:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي بتوكلنا. قم بتسجيل الدخول من الحساب المراد إضافة التابعين له. كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. يتم كتابة كلمة السر. الضغط على تسجيل الدخول. ثم كتابة كود التحقق المرسل في رسالة نصية. الضغط على حسابي. الضغط على اختيار أفراد الأسرة أو المكفولين. قم بإدخال البيانات المتعلقة بالتابعين المرغوب في إضافتهم. التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها. قم بالنقر على حفظ.

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية ”. تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور. اضغط فوق أيقونة تسجيل الدخول. الضغط على الخدمات الفردية. ثم اختيار خدماتي. اضغط على أيقونة تحديد رقم الهاتف المحمول في تطبيق توكلنا.

اكتب رقم الهاتف بدقة وبشكل صحيح. ثم أدخل رمز التأكيد المرسل إلى الهاتف في الموقع المحدد. الضغط فوق رمز تنشيط.

تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الخاص بك. فتح التطبيق بعد انتهاء التحميل. تسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. يتم كتابة تاريخ الميلاد. الضغط على الإقرار بالشروط. كتابة كلمة السر في الخانة الخاصة بها. كتابة رمز التحقق الذي تم استلامه من أجل تفعيل الحساب. تحديد موقع الإقامة على الخريطة بدقة. الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالصحة. الضغط على تسجيل.

بالنسبة لهواتف الايفون يتم الدخول على أب ستور لتحميل التطبيق بسهولة ويسر والتسجيل عليه أو الدخول على الرابط مباشرًا.

وبالنسبة للهواتف الاندرويد يتم الدخول على جوجل بلاي ثم يتم التسجيل وتكملة البيانات المطلوبة.

يجب أن يقوم المستخدم بتفعيل الرقم من خلال منصة أبشر الإلكترونية

تفعيل الرقم عبر أبشر كالاتي:

الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية ثم النقر على أبشر للأفراد وإدخال بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور إدخال رمز التحقق الظاهر والنقر على تسجيل الدخول يتم الضغط على خدماتي من القائمة بالنقر على تعريف رقم الجوال كتابة رقم الهاتف الذي ترغب في تعريفه على المنصة وصول على الهاتف رسالة نصية بها رمز التحقق. قم بإدخال الرمز في المكان المخصص واستكمل خطوات تفعيل الرقم.

خدمة الحصول على التصاريح الخاصة بالعمرة.

استعراض مواعيد الأحوال المدنية والجوازات.

مشاركة بطاقة الوضع الصحي للتابعين.

استعراض المواعيد الخاصة بوزارة العدل.

خدمة عرض المخالفات المتعلقة بالأمن العام والتأمينات الاجتماعية.

خدمة الجواز الصحي للتعرف على من استكمل الحصول على اللقاح وأصبح محصن ضد الفيروس.

خطوات تحديد رقم الجوال للمتتبع في تطبيق توكلناخطوات تفعيل توكلنا للتابعين 2021كيفيه تحميل تطبيق توكلنا على الهواتف الذكية الاندرويد والايفونتغيير رقم الهاتف في توكلناخدمات توكلنا

والجدير بالذكر أن من خلال هذا التطبيق يتم استخراج التصاريح لكي يتمتع الشخص بأحقية الخروج والتنقل خلال فترة الحظر، كما انه تم أيضا إنهاء مشكلة تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا التي كانت تقابل العض عند تفعيل رقم الجوال على التطبيق للتسجيل.