أخبار اليمن : العدوان يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين

العدوان يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيينيواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد واصيب 25 مواطناً وتضررت الممتلكات العامة والخاصة في 3 محافظات يمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر عسكري باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وامرأة وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال بغارتين لطيران العدوان استهدفتا مبانٍ تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وسكن الموظفين في قرية عجامة عزلة الشرقي بضواحي مدينة المحويت.

وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية، فيما شن الطيران غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار في المحافظة نفسها.

وأوضح المصدر أن مواطناً أصيب بجروح خطيرة نتيجة قذيفة لمرتزقة العدوان على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 110 خروقات بالحديدة بينها زحف واستحداث تحصينات قتالية في حيس، و24 خرقاً بقصف مدفعي و56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، مشيراً إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارتين لطيران حربي وتجسسي على الصليف وحيس وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والفازة والصليف والجبلية.

ولفت المصدر إلى وقوع أضرار كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين ومستشفى العلياء وعدد من المدارس بشارع الزبيري في أمانة العاصمة جراء غارات لطيران العدوان.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 22 غارة على البلق بمديرية الوادي، و6 غارات على مديرية الجوبة في محافظة مأرب، و5 غارات على منطقة اليتمة وغارة على المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.