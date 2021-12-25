السفارة الأمريكية تندد بالهجمات الحوثية على السعودية

جدة - نرمين السيد - نددت السفارة الأمريكية فى الرياض، اليوم السبت، بالهجوم المروع الذى شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، داعية الميليشيات إلى وقف هجماتها والانخراط فى عملية السلام.





وفى بيان عبر "تويتر"، اليوم السبت، قالت السفارة الأمريكية بالسعودية: "ندعو الحوثيين مرة أخرى إلى وقف هجماتهم المتهورة على شعب المملكة العربية السعودية، والانخراط فى الجهود الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام للشعب اليمنى". وأعلن التحالف العربى لدعم الشرعية، مساء أمس الجمعة، مقتل مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية جراء سقوط مقذوف حوثى فى صامطة بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة، مشيرًا إلى أنه يحضر لعملية عسكرية بنطاق واسع فى إطار القانون الدولى والإنسانى.

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