العثور على أكثر من 30 جثة محترقة في ميانمار

ذكرت تقارير إعلامية وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان أن أكثر من 30 شخصا منهم نساء وأطفال قتلوا وأحرقت جثثهم في ولاية كاياه في ميانمار يوم أمس الجمعة.

وقالت جماعة “كاريني”، المدافعة عن حقوق الإنسان، إنها عثرت على الجثث المحترقة لنازحين، منهم كبار في السن ونساء وأطفال، وزعمت أن قوات الجيش قتلتهم قرب بلدة هبروسو في قرية “مو سو” اليوم السبت.

وكتبت الجماعة في منشور على موقع فيسبوك: “نندد بشدة بالقتل اللا إنساني والوحشي الذي ينتهك حقوق الإنسان”.

وقالت وسائل إعلام رسمية نقلا عن الجيش إنه قتل بالرصاص عدداً غير محدد من “الإرهابيين بحوزتهم أسلحة” من قوات المعارضة المسلحة في القرية، وأضافت أنهم كانوا على متن سبع سيارات ولم يمتثلوا لأوامر الجيش بالتوقف.

وكشفت صور نشرتها الجماعة المدافعة عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية الجثث المتفحمة على متن السيارات المحترقة.

فيما أعلنت “قوات كاريني للدفاع الوطني”، وهي واحدة من أكبر الجماعات المسلحة المعارضة للحكم العسكري منذ انقلاب أول فبراير/شباط، إن القتلى لا ينتمون لها، مضيفة أنهم كانوا مدنيين يبحثون عن مأوى من الصراع.