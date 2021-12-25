انت الان تتابع تفاصيل خبر الهجرة الى كندا | هجرة العمالة الماهرة والعمالة الحرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يرغب الكثير من الشباب حول العالم في الهجرة الى كندا، وذلك لارتفاع مستوى المعيشة هناك، والحرية التي تكفلها الدولة للمقيمين بها بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو اللون. كما أن الطبيعة الساحرة للدولة يجعلها محط أنظار الكثير من راغبي الهجرة حول العالم، هذا بالإضافة إلى توفر الكثير من فرص العمل بها في مختلف مجالات العمل.

برامج الهجرة الى كندا

يتحدث الشعب الكندي لغتين أساسيتين هما اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، ويجب على الشخص المتقدم أن يكون مستواه متقدما في واحدة من هاتين اللغتين، واجتياز مستوى معين في الاختبار الخاص بهما وفقا لبرنامج الهجرة الخاص بكل متقدم.

برنامج الترشيح الإقليمي provincial nominee program

هو برنامج يتم من خلاله أن ترشح بعض الولايات أو الأقاليم في كندا بقبول بعض الراغبين في الهجرة الى كندا. على شرط أن يقوم هؤلاء المرشحين بالعمل والدراسة وأيضا الإقامة في الإقليم الذي قام بترشيحهم للهجرة.

تختلف شروط القبول والتقديم في هذا البرنامج باختلاف الولاية أو الإقليم الراغب في ترشيح أو قبول عدد من راغبي الهجرة الى كندا.

كما تختلف شروط القبول في هذه الأقاليم أيضا من حيث طبيعية المرشحين للهجرة إليها. حيث يطلب البعض منها طلاب والبعض الآخر يرغب في جذب عمالة ماهرة في تخصصات معينة.

للتقديم في هذا البرنامج يجب أولا على المرشح أو راغب الهجرة في تقديم طلب إلى الإقليم أو الولاية التي يرغب في العيش بها في كندا حتى يتم ترشيحه فيما بعد.

عند حصول المتقدم على الموافقة الخاصة بترشيحه للهجرة إلى إقليم معين بكندا، يمكنه تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة في دائرة الجنسية والهجرة الكندية الموجودة في بلد المتقدم.

برنامج العمالة الماهرة المرشحة في كيبيك Quebec- selected skilled worker program

هو برنامج للهجرة مخصص للعمالة الماهرة في إقليم كيبيك، ويتم التقديم عليه من خلال المرور بمرحلتين أساسيتين.

المرحلة الأولى للتقديم على البرنامج على تقديم طلب للحكومة أو الجهة المسئولة في منطقة الكيبيك. وذلك من أجل حصول المتقدم على شهادة اختيار تفيد بقبول طلب المتقدم بالهجرة.

أما المرحلة الثانية فيقوم قيها المتقدم بتقديم طلب للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة لدائرة الجنسية والهجرة الكندية الموجودة في بلده.

برنامج الشركات المبتدئة start-up visa program

شروط التقديم على هذا البرنامج:

أن يكون لدى المتقدم مشروعا مناسبا وفقا لمعايير هذا البرنامج.

أن يكون مشروع المتقدم حاصلا على دعم من إحدى المنظمات أو المؤسسات الاستثمارية المعتمدة.

اجتياز المتقدم المستوى الخامس في اختبار اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

امتلاك المتقدم مبلغا من المال يغطي تكاليف العيش في كندا له ومرافقيه في العمل طوال فترة إقامتهم بها.

برنامج العمالة الحرة self- employed program

شروط التقديم على هذا البرنامج: