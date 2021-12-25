شروط تقديم مديرية السجون 1443 جندي.. الموعد الجديد لفتح التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون

تقديم السجون 1443 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء فتح التقديم على وظائف مديرية السجون رتبة جندي للرجال لمن يحمل شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها ، وذلك وفقاً لما أوضحته الإدارة من شروط تقديم السجون 1443 جندي للرجال والضوابط والمواعيد لما يخص المديرية العامة للسجون القبول والتسجيل عبر أبشر للتوظيف ، ونتعرف من خلال هذه الصفحة على شروط تقديم السجون جندي للرجال 1443 والمواعيد المحددة لبدء تفعيل رابط التقديم على وظائف مديرية السجون واستقبال طلبات القبول والتسجيل.

شروط تقديم السجون 1443

تقديم السجون 1443 جندي للرجال ، خلال ما أعلنته الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فقد تم توضيح الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب بالتقديم على وظائف مديرية السجون رتبة جندي والضوابط التي يجب اتباعها عند عملية التسجيل في السجون 1443 ، وجاء في مقدمة شروط المديرية العامة للسجون ، – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من شرط الجنية من نشأ مع والده أثناء الخدمة خارج المملكة السعودية، ونستكمل معكم باقي الشروط.

يجب أن يكون المتقدم يحمل شهادة الثانوية أو ما يعادلها

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

يشترط أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

يجب ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

يجب أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

أما بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

رابط تقديم السجون عبر أبشر

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية موعد بدء تقديم السجون 1443 ، حيث تبدأ في استقبال طلبات القبول والتسجيل في يوم الإثنين الموافق 23-5-1443 هـ. وما يقابله 27-12-2021 م، وتستمر عمليات التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون حتى تنتهي في يوم السبت الموافق 28-5-1443 هـ ، وما يقابله 1-1-2022. وسوف نضع لكم رابط تقديم السجون حال تفعيلة فوراً عبر هذا المقال.