رسوم تركيب عداد الكهرباء بالسعودية الجهد الجديد 200 أمبير حتي 70 أمبير

رسوم تركيب عداد الكهرباء جديد داخل المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً لما تم إعلانه . عن أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد وذلك يتم سداده بعد تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد . علي موقع شركة كهرباء السعودية كما بجانب أن هناك بعض الشروط المنصوص عليها في طلب عداد كهرباء جديد بدون صك تلك الشروط الخاصة بعوامل الأمان والسلامة . لكي ما يتم الموافقة علي تركيب عداد كهرباء جديد وذلك قبل دفع تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية . كذلك من الضروري والهام جداً ليتم قبول تركيب عداد كهرباء جديد بالسعودية يجب تنفيذ شروط الأمان والسلامة . سواء كان ذلك للمنازل أو لأي هيئة صناعية أو أي منشأة أخري . كما أنه من خلال حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة يتم معرفة كافة تفاصيل التكاليف . ومن خلال المقال سنتعرف علي كم سعر عداد الكهرباء 70 أمبير داخل المملكة العربية السعودية .

رسوم تركيب عداد الكهرباء الجهد الجديد بالسعودية

حددت شركة كهرباء السعودية رسوم تركيب عداد الكهرباء وذلك لفئة عداد الكهرباء 70 أمبير . ذلك بجانب باقي فئات عدادات الكهرباء من فئة 200 أمبير حتي فئة 60 أمبير . كما أن أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد يتم تحديدها من قبل الشركة حسب السعة الخاصة بالقطاع . سواء للمؤسسات الحكومية أو أي منشأة سكنية أو تجارية . كذلك بجانب تحديد تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية وفقاً لأحمال عدادات الكهرباء التي يتم توفيرها من قبل شركة كهرباء السعودية . حيث يتم توفير عدادات الكهرباء الجهد الجديد حتي فئة 200 أمبير والتي تختلف تكلفتها للمسكن عن المنشآت الصناعية أو الجهات الدينية . ونتعرف قبل تكلفة طلب عداد كهرباء جديد بدون صك أو بصك ملكية علي ما هي أسعار تعريفة إيصالات الكهرباء وفقاً للقواطع الكهربائية وشرائحها .

تعريفة الإيصالات وقيمة المبالغ التي يتم دفعها وفقاً إلي حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة

تحدد التعرفة الخاصة برسوم إيصالات الكهرباء واستهلاكها من شركة كهرباء السعودية كالآتي :-

سعة القاطع من 1 حتي 30 ك. أ. ف قيمة المبلغ المطلوب تكون 60 ريال . كذلك يتم دفع قيمة قاطع من 30 حتي 60 ك.أ.ف يتم تسديد 95 ريال . كما يتم وفقاً إلي حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديد دفع رسوم قاطع 60 ك.أ.ف إلي 90 مبلغ 150 ريال . ذلك بجانب القاطع من 90 ك.أ.ف إلي 120 يتم دفع 165 ريال سعودي . كذلك بجانب رسوم الإيصالات سنعرض خلال السطور القادمة تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية .

تحددت رسوم تركيب عداد الكهرباء فئة 200 أمبير 76.2 ك.ف.أ قوته 220 فولت بسعر 11430 ريال سعودي . كذلك تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية 200 أمبير 138 ك.ف.أ بجهد 230/400 فولت بسعر 24150 ريال سعودي بجانب ذلك القيمة المحددة لإيصال الكهرباء للعداد 200 أمبير قيمتها 175 ريال سعودي . تختلف تلك التكاليف في حالة طلب عداد كهرباء جديد بدون صك .

يتم دفع تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية 150 أمبير57.15 ك.ف.أ جهد 200 فولت بقيمة 5429 ريال سعودي .

150 أمبير57.15 ك.ف.أ جهد 200 فولت بقيمة 5429 ريال سعودي . كذلك بجانب أن رسوم تركيب عداد الكهرباء 150 أمبير 103.5 ك.ف.أ جهد 230/400 سعره 17078 ريال سعودي .

150 أمبير 103.5 ك.ف.أ جهد 230/400 سعره 17078 ريال سعودي . قيمة تكاليف إيصال كهرباء عداد 150 أمبير قيمتها 175 ريال مضاف 250 ريال . خاصة بتكاليف توصيل التيار الكهربائي .

القيمة الفعلية لهذا الأسعار تختلف التكلفة الخاصة في طلب عداد كهرباء جديد بدون صك .

أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد وقيمة عداد الكهرباء 200 أمبيرتكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية فئة 150 أمبير

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية فئة 100 أمبير 38.1 ك.أ.ف جهد 220 فولت قيمته 3620 ريال سعودي . كما أن شركة كهرباء السعودية حددت سعر عداد الكهرباء 100 أمبير 69 ك.أ.ف جهد 230/400 قيمته 10350 ريال . أما فيما يخص تسعيرة الإيصال الخاص بعداد الكهرباء 100 أمبير فهي 165 ريال سعودي . كذلك طلب عداد كهرباء جديد بدون صك تختلف التكلفة الخاصة بها وفقاً لما تحدده شركة كهرباء السعودية .

رسوم تركيب عداد كهرباء جديد داخل السعودية جهد 100 أمبيرأسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد وتكلفة عداد الكهرباء 70 أمبير

فيما يخص أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد والتكاليف الخاصة بها تحددت قيمة كل فئة علي حدا . حيث أن فئة عداد الكهرباء 70 أمبير وهي الفئة الأعلى طلباً داخل السعودية تحددت قيمتها كما يلي :-

القيمة الخاصة في تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية 70 أمبير بقوة 220 فولت بسعر 3620 ريال سعودي كما أن قيمة سعر عداد الكهرباء 70 أمبير بجهد 230/400 فولت بسعر 4589 ريال سعودي . كذلك بجانب رسوم تركيب عداد الكهرباء 70 أمبير يضاف له 150 ريال بجانب 250 ريال . خاصة في تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية 70 أمبير خاصة بتوصيل العداد وإطلاق التيار الكهربائي . عداد كهرباء 70 أمبير في حالة طلب عداد كهرباء جديد بدون صك تختلف تسعيرتها عن ما تم عرضه .

خدمة نقل ملكية عداد الكهرباء يمكنكم من خلال موقع المنصة الحكومية الموحدة .

. التواصل مع شركة كهرباء السعودية عبر رقم الاتصال الموحد 920000222 .

كما بجانب الهاتف الخاص بخدمات المشتركين عبر رقم 920001100 .

خصصت شركة كهرباء السعودية الرقم الخاص بالتواصل في حالة الطوارئ وهو رقم 933 .

كذلك تم تخصيص رقم خاص بالتواصل عن طريق الواتس آب 00966920001100 .

بجانب تلك الوسائل تم أرفاق الرابط الرسمي الخاص بموقع شركة كهرباء السعودية داخل المقال .

داخل المقال . تلك هي الوسائل الخاصة بالتواصل لخدمات تركيب عداد كهرباء ونقله داخل السعودية .

الأرقام الخاصة بالتواصل مع شركة كهرباء السعودية ونقل ملكية عداد الكهرباء

رسوم تركيب عداد الكهرباء وفقاً لما تم عرضه داخل المقال والتكلفة الخاصة . في أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد بفئاته المختلفة بجانب عرض التفاصيل الخاصة برسوم . إيصالات استهلاك الكهرباء حسب القاطع المحدد من 1 حتي قاطع 165 .