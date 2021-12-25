أخبار اليمن : القوة الصاروخية تدك مواقع حساسة للعدو في جيزان

القوة الصاروخية تدك مواقع حساسة للعدو في جيزانتمكنت القوة الصاروخية ظهر اليوم من دك مواقع مهمة وحساسة للعدو السعودي في جيزان.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوة الصاروخية دكّت مواقع مهمة وحساسة للعدو السعودي في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة وأصابت أهدافها.

وأشار إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان الأمريكي السعودي وحصاره على الشعب اليمني.

وتوعد العميد سريع النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في غيه وعدوانه وجرائمه.

