أخبار اليمن : عالمياً.. 278.8 مليون إصابة بفيروس كورونا

عالمياً.. 278.8 مليون إصابة بفيروس كورونا
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 278.8 مليون إصابة وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 278 مليون و866 ألف و214 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 ملايين و392 ألف وعشرون حالة وفاة.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية.. فيما تأتي الهند في المرتبة الثالثة.
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