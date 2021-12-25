بابا الفاتيكان يدعو إلى الحوار فى ظل تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال البابا فرنسيس: "على الصعيد الدولى أيضًا هناك خطر تجنب الحوار.. لكن وحدها هذه المسارات هى القادرة على الدفع باتّجاه حل النزاعات، وتحقيق مكاسب دائمة للجميع".

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