استشهاد 55 موظفا.. تدمير 250 برجا للإتصالات بغارات للعدوان
أكدت المؤسسة العامة للإتصالات إستشهاد 55 من موظفيها وكوادرها ومهندسيها بغارات متفرقة لطيران العدوان السعودي خلال 6 سنوات ماضية،
وكشفت إحصائيات حديثة لمؤسسة الاتصالات تدمير طيران العدوان السعودي لعدد 248 برجا، وعدد 1652 محطة و46 منشأة سنترالات، بالإضافة إلى عدد 1458من معدات وقوى وتكييف، وعدد 32 كبينة اتصالات .
وقدرت مؤسسة الاتصالات خسائرها على مدى ست سنوات من القصف والتدمير الممنهج، بأكثر من خمسة مليارات و452 مليوناً و572 دولاراً.
وكانت المؤسسة العامة للاتصالات دانت استهداف طيران العدوان السعودي لمبنى فرع الإنشاءات التابع لها بمحافظة المحويت.
واكدت أن قصف طيران العدوان بثلاث غارات لسكن حراسة إدارة الإنشاءات، وما نتج عنه من سقوط ضحايا مدنيين من النساء والأطفال، انتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشارت إلى أن القصف أدى إلى استشهاد طفل ووالدته وأحد العاملين وإصابة سبعة آخرين بجروح بليغة بينهم أطفال ونساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : استشهاد 55 موظفا.. تدمير 250 برجا للإتصالات بغارات للعدوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.