أخبار اليمن : استشهاد 55 موظفا.. تدمير 250 برجا للإتصالات بغارات للعدوان

استشهاد 55 موظفا.. تدمير 250 برجا للإتصالات بغارات للعدوانأكدت المؤسسة العامة للإتصالات إستشهاد 55 من موظفيها وكوادرها ومهندسيها بغارات متفرقة لطيران العدوان السعودي خلال 6 سنوات ماضية،

وكشفت إحصائيات حديثة لمؤسسة الاتصالات تدمير طيران العدوان السعودي لعدد 248 برجا، وعدد 1652 محطة و46 منشأة سنترالات، بالإضافة إلى عدد 1458من معدات وقوى وتكييف، وعدد 32 كبينة اتصالات .

وقدرت مؤسسة الاتصالات خسائرها على مدى ست سنوات من القصف والتدمير الممنهج، بأكثر من خمسة مليارات و452 مليوناً و572 دولاراً.

وكانت المؤسسة العامة للاتصالات دانت استهداف طيران العدوان السعودي لمبنى فرع الإنشاءات التابع لها بمحافظة المحويت.

واكدت أن قصف طيران العدوان بثلاث غارات لسكن حراسة إدارة الإنشاءات، وما نتج عنه من سقوط ضحايا مدنيين من النساء والأطفال، انتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأشارت إلى أن القصف أدى إلى استشهاد طفل ووالدته وأحد العاملين وإصابة سبعة آخرين بجروح بليغة بينهم أطفال ونساء.

