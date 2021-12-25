كيفية التقدم على قرض من أجل الزواج عبر بنك التنمية السعودى

تهتم المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بصفة خاصة لفئة الشباب وتم إليهم دائمًا كل السبل لدعمهم ومساندتهم في كل المجالات للعيش حياة كريمة ولمستقبل أكبر، وضمن طرق الدعم التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعي السعودي للشباب تقديم الدعم المادي من أجل الزواج والاستقرار وتكوين أسرة دون تحمل أعباء كبيرة حيث تقوم بمنحهم قرض ميسر دون فرض أي فائدة عليه.
شروط حددها بنك التنمية الاجتماعي لمنح قرض الزواج لمن يريد.
- يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري 12500 ريال سعودي وفي حالة زيادته عن ذلك لا يكون له أحقية في طلب القرض.
- يكون القرض للرجل الذي سيتزوج لأول مرة ولكن لا يمنح القرض للزواج الثاني.
- ولكن يمنح القرض للرجل الأرمل، والرجل الذي قام بتطليق زوجته قبل الزفاف له فرصة في قرض الزواج.
- يشترط أن تكون جنسية العروسة التي ستتزوج سعودية.
- للحصول على القرض يجب تقديم ورقة الزواج الرسمية والمصدقة من محكمة سعودية.
- في حال الزواج يشترط عدم مرور أكثر من سنتين للتمكن من التقديم على قرض الزواج.
الخطوات المتبعة لحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية.
وتوضح لنا الخطوات الموضوعة بالأسفل كيفية التسجيل في بنك التنمية السعودى من أجل الحصول على قرض الزواج ومعونة الزواج الخاصة بالمواطنين وذلك على النحو التالي: –
- التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.
- تظهر قائمة يقوم طالب اقرض بالنقر على منتجاتنا من بين الخيارات المتاحة، ومن ثم ينقر على خيار منتجات الأفراد.
- ومن ثم يتم النقر على خيار التمويل الاجتماعي.
- تظهر عبر الصفحة أيقونة تسمى تمويل الزواج يتم النقر عليها.
- يظهر اختبار إلكتروني عبر الموقع يقوم طالب القرض بمتابعة كل الخطوات وإكمالها.
- بعد إتمام الخطوات السابقة يتم توجيه طالب القرض تلقائيًا إلى موقع النفاذ الوطني ويتم الدخول عبر الحساب الخاص بالمستخدم.
- يقوم المتقدم بكتابة كل البيانات والتأكد منها وتحديد المبلغ الذي يحتاج اقتراضه، وكذلك قيمة القسط الذي يقدر أن يدفعه شهريًا لسداد القرض.
- الخطوة الأخيرة يقدم كل البيانات والملفات ومن ثم ينقر على اعتماد الملفات.
تهتم المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بصفة خاصة لفئة الشباب وتم إليهم دائمًا كل السبل لدعمهم ومساندتهم في كل المجالات للعيش حياة كريمة ولمستقبل أكبر، وضمن طرق الدعم التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعي السعودي للشباب تقديم الدعم المادي من أجل الزواج والاستقرار وتكوين أسرة دون تحمل أعباء كبيرة حيث تقوم بمنحهم قرض ميسر دون فرض أي فائدة عليه.
شروط حددها بنك التنمية الاجتماعي لمنح قرض الزواج لمن يريد.
- يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري 12500 ريال سعودي وفي حالة زيادته عن ذلك لا يكون له أحقية في طلب القرض.
- يكون القرض للرجل الذي سيتزوج لأول مرة ولكن لا يمنح القرض للزواج الثاني.
- ولكن يمنح القرض للرجل الأرمل، والرجل الذي قام بتطليق زوجته قبل الزفاف له فرصة في قرض الزواج.
- يشترط أن تكون جنسية العروسة التي ستتزوج سعودية.
- للحصول على القرض يجب تقديم ورقة الزواج الرسمية والمصدقة من محكمة سعودية.
- في حال الزواج يشترط عدم مرور أكثر من سنتين للتمكن من التقديم على قرض الزواج.
الخطوات المتبعة لحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية.
وتوضح لنا الخطوات الموضوعة بالأسفل كيفية التسجيل في بنك التنمية السعودى من أجل الحصول على قرض الزواج ومعونة الزواج الخاصة بالمواطنين وذلك على النحو التالي: –
- التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.
- تظهر قائمة يقوم طالب اقرض بالنقر على منتجاتنا من بين الخيارات المتاحة، ومن ثم ينقر على خيار منتجات الأفراد.
- ومن ثم يتم النقر على خيار التمويل الاجتماعي.
- تظهر عبر الصفحة أيقونة تسمى تمويل الزواج يتم النقر عليها.
- يظهر اختبار إلكتروني عبر الموقع يقوم طالب القرض بمتابعة كل الخطوات وإكمالها.
- بعد إتمام الخطوات السابقة يتم توجيه طالب القرض تلقائيًا إلى موقع النفاذ الوطني ويتم الدخول عبر الحساب الخاص بالمستخدم.
- يقوم المتقدم بكتابة كل البيانات والتأكد منها وتحديد المبلغ الذي يحتاج اقتراضه، وكذلك قيمة القسط الذي يقدر أن يدفعه شهريًا لسداد القرض.
- الخطوة الأخيرة يقدم كل البيانات والملفات ومن ثم ينقر على اعتماد الملفات.
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