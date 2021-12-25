ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 46 قتيلا فى ماليزيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات ماليزيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد الضحايا فى الفيضانات الأخيرة إلى 46 قتيلاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات إزالة الركام والبحث عن خمسة أشخاص آخرين فى عداد المفقودين.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المفتش العام للشرطة أكريل سانى عبد الله سانى، إن عدد القتلى وصل إلى 46 شخصًا، وذلك بعد العثور على جثث جديدة، لافتًا إلى أن معظم الضحايا كانوا فى ولايتى سيلانجور وباهانج، وأنه "لا يزال هناك 5 مفقودين، ونأمل أن يتم العثور عليهم قريبًا".

وأضاف مفتش الشرطة الماليزى، أن 54532 شخصًا ما زالوا يتوزعون على أكثر من 300 مركز إجلاء فى سبع ولايات، وأن 68 طريقًا ظلت مغلقة بسبب الفيضانات.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى أسوأ موجة فيضانات شهدتها بلدات وقرى ماليزيا الواقعة فى جنوب شرق آسيا، الأسبوع الماضى، ما أدى إلى قطع الطرق الرئيسية وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

وبحسب الوكالة الفرنسية، كانت سيلانجور واحدة من أكثر المناطق تضررًا، وهى الولاية الأغنى والأكثر كثافة سكانية فى البلاد، وتحيط بالعاصمة كوالالمبور، حيث بقى العديد من سكان عاصمة الولاية "شاه علم" محاصرين فى منازلهم لعدة أيام مع القليل من الطعام قبل إجلائهم بالقوارب فى عملية اتسمت بالفوضى.