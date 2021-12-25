العثور على 30 جثة محترقة على حدود ميانمار

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، كشفت جماعة كارينى المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، عن العثور "على الجثث المحترقة لنازحين، منهم كبار فى السن ونساء وأطفال، قتلهم الجيش الذى يحكم البلاد قرب بلدة هبروسو فى قرية مو سو اليوم السبت".

وكتبت الجماعة فى منشور عبر فيسبوك: "نندد بشدة بالقتل اللا إنسانى والوحشى الذى ينتهك حقوق الإنسان".

وحسبما نقلت وسائل إعلام رسمية، قال الجيش البورمى، إنه "قتل بالرصاص عددًا غير محدد من الإرهابيين بحوزتهم أسلحة" من قوات المعارضة المسلحة فى القرية، مضيفًا أنهم كانوا على متن 7 سيارات، ولم يمتثلوا لأوامر الجيش بالتوقف.

بينما أظهرت الصور التى نشرتها الجماعة المدافعة عن حقوق الإنسان، ووسائل إعلام محلية، الجثث المتفحمة على متن السيارات المحترقة. وقالت قوات كارينى للدفاع الوطنى، إن القتلى لا ينتمون لها، مؤكدة أنهم كانوا مدنيين يبحثون عن مأوى من الصراع.